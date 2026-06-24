गाजियाबाद में 62 कोचिंग सेंटर सील, 35 संस्थानों को नोटिस; फायर NOC न होने पर ऐक्शन

लखनऊ अग्निकांड से सबक लेते हुए जीडीए ने गाजियाबाद में बिना फायर एनओसी के चल रहे 62 कोचिंग सेंटर सील कर दिए। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट ने 35 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई अभियान के पहले दिन की गई।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गाजियाबाद जिले में मंगलवार को कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अभियान के पहले ही दिन 62 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया, जबकि अग्निशमन विभाग ने 35 को संस्थानों को नोटिस जारी किया है। यहां आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। साथ ही चेतावनी दी कि सुधार न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

जीडीए की टीमों ने मंगलवार को अलग-अलग जोन में निरीक्षण किया। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ के हादसे पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने 206 भवनों को चिह्नित किया था। इनमें कोचिंग संस्थान के अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। 62 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। ये संस्थान टीम को फायर एनओसी नहीं दिखा पाए।

दूसरी तरफ, अग्निशमन विभाग की टीम ने 81 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपात निकास मार्गों, अग्निशमन उपकरणों, विद्युत सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। 35 कोचिंग संस्थानों में गंभीर लापरवाही मिलीं, जिन्हें नोटिस जारी किया है। ये कोचिंग संस्थान फायर एनओसी के दायरे में नहीं आते, लेकिन यहां आने वाले बच्चों की जान से खिलवाड़ होता मिला। दमकल विभाग ने इन्हें नोटिस दिया है। इन संस्थानों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया अभियान लोनी क्षेत्र में एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य और एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने पुलिस बल और अग्निशमन टीम के साथ जांच की। अधिकारियों ने कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में अग्निशमन उपकरणों की जांच की। यहां उपकरणों और निकास की स्थिति संतोषजनक मिली। उधर, मोदीनगर में एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने टीम के साथ अभियान चलाया।

पुलिस ने पांच बैंक्वेट हॉल को नोटिस दिया : इंदिरापुरम में पुलिस ने बैंक्वेट हॉल की जांच कर अग्निशमन व्यवस्था और अन्य इंतजाम देखे। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि लापरवाही मिलने पर ग्रीन औरा, जलसा/संसारा, गोल्डन मोमेंट्स, व्हाइट रोज और सिल्वर स्पून बैंक्वेट हॉल को नोटिस दिया है कि अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम जल्द पूरे कर लें।

ये कमियां भी मिलीं ● सीढ़ी पर बिजली के मीटर लगे

● परिसर में अत्यधिक लकड़ी का सामान

● सीढ़ियों पर एसी की यूनिट लगी मिलीं

● सामान्य अग्निशामक यंत्र तक नहीं

● अधिकांश में आपातकालीन निकास नहीं

नंदकिशोर कलाल,उपाध्यक्ष, जीडीए, ''शहर के कोचिंग संस्थानों की मंगलवार को जांच की गई। 62 संस्थानों में फायर एनओसी नहीं मिली। इन्हें सील किया गया है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।''