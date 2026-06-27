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काम की बात: गाजियाबाद में 6 हजार लोगों को मिलेंगे PM आवास योजना के फ्लैट, GDA ने तेज किया काम

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में 6 हजार से अधिक लोगों  फ्लैट पर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट इस साल के अंत तक मिल जाएंगे। जीडीए ने इसके लिए शहर में चल रही पीएम आवास योजनाएं 30 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

गाजियाबाद में 6 हजार लोगों को मिलेंगे PM आवास योजना के फ्लैट, GDA ने तेज किया काम

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) परियोजना 30 सितंबर तक पूरी होगी। साथ ही इस साल के अंत तक छह हजार से अधिक लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा भी दे दिया जाएगा। इसमें जीडीए द्वारा तैयार किए जा रहे पांच प्रोजेक्ट और निजी विकासकर्ता द्वारा तैयार किए जा रहे करीब 28 सौ फ्लैट शामिल हैं।

जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जीडीए अधिकारी समेत निजी विकासकर्ताओं भी शामिल हुए। जीडीए सचिव ने सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए उनकी वर्तमान व्यवस्था जानी। उन्होंने कहा कि निजी विकासकर्ताओं की 11 स्वीकृत परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसमें पांच परियोजना करीब पूरी हो चुकी हैं, जिसमें तीन परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। निजी विकास कर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट की जांच कर प्राधिकरण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि कोई कमी मिलती है, तो उसे विकासकर्ता से सही कराया जाएगा।

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छह परियोजना के निर्माण और विकास कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य 30 सितंबर दिया गया है। इस लक्ष्य से पहले ही सभी निजी विकास कर्ताओं को निर्माण और विकास कार्य पूरा करना होगा। इसके तहत प्राधिकरण की परियोजना भी पूरी तरह इस तिथि तक तैयार करनी होंगी। उन्होंने कहा कि निजी विकासकर्ता कि जो परियोजना जल्द ही पूरी होने वाली है, उनके लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाए। ताकि लाभार्थियों को उनका घर मिल सके और वह उसमें जाकर रह सके। इससे लोगों के घर का सपना पूरा हो सकेगा।

जीडीए सचिव खुद कर रहे निगरानी

जीडीए क्षेत्र में करीब पांच साल पहले प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। हालांकि इन प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करना था, लेकिन किसी कारण से यह प्रोजेक्ट तय समय सीमा पर तैयार नहीं हो सके। इससे नाराज शासन ने जीडीए को फटकार लगाई, जिसके बाद से इस योजना के सभी प्रोजेक्ट की निगरानी जीडीए सचिव खुद कर रहे हैं। वह लगातार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हैं। ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कोई कमी ना रह सके। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों को भी हिदायत दे रखी है।

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मधुबन बापूधाम में रजिस्ट्री

प्रथम प्रोजेक्ट मधुबन बापूधाम में तैयार किया गया है। यहां कुल 856 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिनकी प्राधिकरण लाभार्थियों के नाम रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्हें कब्जा पत्र भी जारी किया जा रहा है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि करीब 70 लोगों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

यह प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे

जीडीए की ओर से मधुबन-बापूधाम, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर और निवाड़ी में भी फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इन पांचों परियोजना में कुल 3,496 फ्लैट बन रहे है। वहीं, निजी बिल्डर भी 2805 फ्लैट तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं, उनके लाभार्थियों को कब्जा देने की तैयारी जल्द शुरू होगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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