मिस्ड कॉल कर हनी ट्रैप में फंसाया, मांगे 10 लाख रुपए; लेकिन एक ट्रिक से बच गया बुजुर्ग

गुरुग्राम में 60 साल के फाइनेंसर को हनी ट्रैप में फंसाकर सेक्सटार्शन करने का मामला सामने आया है। दो महिलाओं ने मिस्ड कॉल कर उसे अपने जाल में फंसाकर पहले दोस्ती की और फिर उसी के घर में आकर संबंध बनाए।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 08:47 PM
गुरुग्राम में 60 साल के फाइनेंसर को हनी ट्रैप में फंसाकर सेक्सटार्शन करने का मामला सामने आया है। दो महिलाओं ने मिस्ड कॉल कर उसे अपने जाल में फंसाकर पहले दोस्ती की और फिर उसी के घर में आकर संबंध बनाए। इसके बाद दुष्कर्म का केस दर्ज करावा दिया। केस वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल दो महिलाओं और एक वकील को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला रोहतक और एक दिल्ली की रहने वाली है। वहीं, आरोपी वकील भिवानी का रहने वाला है। इन तीनों को अलग-अलग जगहों से पूछताछ के लिए लाया गया और गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया।

दोनों ने घर आकर बनाए शारीरिक संबंध

फाइनेंसर की बेटी ने इस मामले में पालम विहार थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उनकी मां का निधन हो चुका है। उनके पिता के पास कुछ दिन पहले एक मिस्ड कॉल आई। जब उन्होंने उस नंबर पर फोन किया तो एक महिला ने उठाया। तब उसने लगातार उनके पिता से फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। दोस्ती करने के बाद वह पिता से मिलने के लिए घर पहुंच गई। महिला अपने साथ एक अन्य महिला दोस्त को भी लेकर आई थी। यहां दोनों महिलाओं ने उनके पिता से शारीरिक संबंध बनाए। थोड़ी देर बाद दोनों महिलाएं यह कहकर वहां से चली गई कि काम हो गया, सबूत मिल गया। उसी दिन उनके पिता के पास धमकी भरे फोन आने लगे।

वकील बोला, साढ़े छह लाख रुपए में मामला निपटा लो

फोन पर महिलाओं ने कहा कि अगर उन्होंने दस लाख रुपए नहीं दिए तो वह दुष्कर्म का केस कर देंगी। फाइनेंसर ने रुपए देने से मना कर दिया तो एक महिला ने पालम विहार थाने में दुष्कर्म की धाराओं में शिकायत दी। फिर एक वकील ने भी फोन किया और उनसे मामले को निपटाने के लिए साढ़े छह लाख रुपए देने के लिए कहा। फाइनेंसर ने इसकी रिकार्डिंग कर ली। यही सबूत आरोपियों का पर्दाफाश कराने में अहम रहा। वकील कुलदीप मलिक ने उन्हें धमकी दी कि यह गिरोह हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय है और अगर पैसे नहीं दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज करवाया।

रिपोर्ट: मोनी देवी