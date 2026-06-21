दिल्ली के यमुना बाजार से पलायन शुरू, 60 परिवारों ने छोड़ा घर; कभी भी चल सकता है DDMA का बुलडोजर
दिल्ली के यमुना बाजार में लोगों के घरों पर जल्द ही तोड़े जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी एजेंसियों से रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
दिल्ली के यमुना बाजार के 300 से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। नोटिस मिलने के बाद यहां से 60 परिवार पलायन कर गए हैं। लोगों को डर है कि यहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है। लोगों ने बताया कि शुक्रवार रात दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) के अधिकारी इलाके में आए और लोगों से जगह खाली करने को कहा। शनिवार सुबह तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी थी। हालांकि, शनिवार को कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोग उलझन और चिंता में हैं कि बुलडोजर कभी भी आ सकते हैं। जब एचटी की टीम शनिवार दोपहर वहां पहुंची तो कई लोग अपना सामान पैक करते दिखे। वहीं, कुछ लोग पहले ही ऐसा कर चुके थे और सड़क पर बैठे थे। वहां कई ट्रक खड़े थे, जिनमें लोग अपना सामान लोड कर रहे थे।
28 साल के पीयूष शर्मा ने ट्रक में सामान लोड करते हुए कहा कि यहां रहने वाले लगभग 300 परिवारों में से करीब 60 परिवार कल रात चले गए और कई और आज रात चले जाएंगे। हमारी रोजी-रोटी इसी इलाके से जुड़ी थी क्योंकि मेरे पिता मंदिर के पुजारी हैं। यहां कई परिवारों का यही हाल है। मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे।
310 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस
डीडीएमए ने 7 मई को इलाके के 310 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस थमाकर उन्हें 15 दिन का समय दिया था। नोटिस में इस बस्ती को O-जोन इलाके में यमुना के बाढ़ वाले मैदानों पर अवैध कब्जा बताया गया था। बार-बार आने वाली बाढ़ के खतरे को जगह खाली कराने का कारण बताया गया था। एचटी ने पहले बताया था कि लोगों का दावा है कि इलाके का कोई औपचारिक सर्वे नहीं किया गया था। इस इलाके में 32 घाट हैं और लगभग 310 रिहायशी मकान हैं, जिनमें करीब 1100 लोग रहते हैं।
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेदखली के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अधिकार-पत्र न होने का हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। एचटी ने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि उन्हें शनिवार को तोड़फोड़ न होने की कोई वजह नहीं बताई गई। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि यह कब होगा। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि यह वीकेंड के बाद सोमवार को होगा।
सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा
शनिवार को इलाके के बाहर सड़क पर बैठे 37 साल के अरुण कश्यप ने कहा कि यहां के ज्यादातर लोग किराया नहीं दे पाएंगे। हम हर महीने 15000 या उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं? हम यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं। मेरे दादाजी के समय से भी पहले से। सरकार ने अचानक हमें यहां से हटाने का फैसला कर लिया है। उनके बगल में बैठे 32 साल के जितेंद्र यादव की भी हालत वैसी ही थी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पास के ही एक स्कूल में जाते हैं। अगर हम कहीं और रहने जा भी सकें तो उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। हम वजीराबाद जैसे इलाके में जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहां भी अक्सर तोड़फोड़ होती रहती है। हमें लगता है कि हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यादव और कश्यप ने कहा कि आने वाले दिनों में उन्हें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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