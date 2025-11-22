6 साल की बच्ची से किया था रेप, गुरुग्राम में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
तीन साल पहले गुरुग्राम में एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। तीन साल के बाद यहां की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची से रेप के एक मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार, 4 फरवरी 2022 को पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को नीचे वाली मंजिल पर किराए पर रहने वाले रमेल (नाम संदर्भ अनुसार रखा गया है) की देखरेख में छोड़ा था। जब वह लौटे, तो बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस में शिकायत के बाद सेक्टर-5 थाने में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले के खर्मन गांव का रहने वाला है। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।