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6 वेंटिलेटर पर, 9 ICU में; मालवीय नगर की आग में जले 15 मरीजों की हालत अब कैसी है?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर होटल में लगी आग की चपेट में आए लोग अभी भी मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैक्स अस्पातल ने बताया, हमारे यहां 15 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 13 विदेशी हैं। अस्पताल ने इनकी हालत को लेकर क्या कुछ कहा, जानिए आगे की खबर में।

6 वेंटिलेटर पर, 9 ICU में; मालवीय नगर की आग में जले 15 मरीजों की हालत अब कैसी है?

Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। मैक्स अस्पताल द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक, कुल 15 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनमें से 6 वेंटिलेटर पर हैं और 9 मरीज ICU में हैं। इनमें से 13 मरीज विदेशी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मरीजों की हालत कैसी है? क्या उनकी हालत में सुधार हो रहा है या फिर स्थिति नाजुक बनी हुई है।

अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत कैसी?

मैक्स द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक, 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। राहत की बात यह है कि वेंटिलेटर पर रखे मरीजों सुधार हो रहा है। उनकी सेहत इलाज के शुरूआती समय से बेहतर है, तो कुछ मरीजों की स्थिति स्टेबल है। वहीं 9 मरीज ICU में हैं। डॉक्टरों ने बताया, सभी भर्ती मरीजों का हालत लगभग स्थिर बनी हुई है। आज एक मरीज को छुट्टी भी मिल सकती है। डॉक्टरों द्वारा उसका चेकअप किया जा रहा है, अगर सब सामान्य रहता है, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मालवीय नगर आग: 21 लोगों की मौत, होटल मालिक को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

कब तक मिल सकती है छुट्टी

फिलहाल अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज की हालत अत्यंत गंभीर नहीं है। हालांकि मरीजों को लगी चोटों की प्रकृति और गंभीरता अलग-अलग है। विशेष रूप से उस मरीज की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है, जिसकी कल रीढ़ (स्पाइन) की सर्जरी की गई थी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी भर्ती मरीजों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

21 मौत, 12 विदेशी नागरिक शामिल

आपको बताते चलें कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक तंग गली में बिना फायर NOC के चलाए जा रहे एक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई थी। इसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। ये अग्निकांड मालवीय नगर के हौज रानी स्थित 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में सुबह करीब 8:30 बजे हुआ था।

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इन कारणों से और ज्यादा हुईं मौतें

आग लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई, जिससे लोग स्तब्ध रह गए। कई स्थानीय लोगों सहित बचावकर्मी पांच मंजिला संकरी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मौके पर पहुंचे। घटना के समय इमारत में कई लोग सो रहे थे।अधिकारियों ने बताया कि इमारत में प्रवेश और निकास का केवल एक ही द्वार था, खिड़कियां स्थायी रूप से सील थीं और मुख्य द्वार सेंसर से संचालित होता था।

इन्हीं कारणों से मौत का आंकड़ा इतना बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 58 लोगों को होटल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में 9 भारतीय शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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