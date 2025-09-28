6 criminals of Kala Jathedi gang arrested in Delhi दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार सप्लायर भी दबोचा गया, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार, हथियार सप्लायर भी दबोचा गया

इनके पास से कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में गिरोह का सदस्य रोहित उर्फ ​​बच्ची, सतनारायण, राज राहुल, रविंदर उर्फ ​​ढिल्लू, साहिल और हथियार सप्लाई करने वाला सहदेव उर्फ ​​देव शामिल हैं।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 03:45 PM
दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग से जुड़े प्रमुख हथियार सप्लायर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में गिरोह का सदस्य रोहित उर्फ ​​बच्ची, सतनारायण, राज राहुल, रविंदर उर्फ ​​ढिल्लू, साहिल और हथियार सप्लाई करने वाला सहदेव उर्फ ​​देव शामिल हैं।

गैंगस्टर संदीप उर्फ ​​काला जठेड़ी के भतीजे नीरज का करीबी सहयोगी रोहित एक हिस्ट्रीशीटर है। रोहित हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर सोनू मलिक पर गोलीबारी सहित कम से कम आठ गंभीर मामलों में शामिल रहा है।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, नीरज वर्तमान में यमुना नगर जेल में बंद है। उसके ऊपर एक क्रूर ट्रिपल मर्डर में शामिल होने का आरोप है। इसके जरिए रोहित ने एक खतरनाक आपराधिक गिरोह तक पहुँच बनाई। कानून के दवाब से बचने के लिए रोहित ने एक गुप्त तरीका अपनाया, उसने दिल्ली के आदर्श नगर में एक फाइनेंसियल ऑफिस खोला।

अपने साथियों के साथ, उसने लोकल व्यापारियों को फाइनेंसियल मदद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा वह हरियाणा से झारखंड तक अवैध शराब ले जाने वाले ट्रकों को बचाने वाले गिरोह में भी शामिल हो गया। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हथियार दिखाते और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए वीडियो शेयर करता है, ताकि इलाके में अपना प्रभाव और मजबूत कर सके।

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ डकैती, हथियार से जुड़े अपराध और दंगे से लेकर पॉक्सो अधिनियम के तहत कई तरह के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि यह गैंग हथियार सप्लाई नेटवर्क में गहराई से जुड़ा हुआ था। ये लोग दिल्ली और हरियाणा में गिरोह की गतिविधियों को सहारा प्रदान करते थे।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 9 और 10 सितंबर की दरम्यानी रात पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया और प्रताप विहार से सहदेव को एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खुलासे के आधार पर, उसके साथी साहिल को बाद में एक हाइटेक पिस्तौल और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

आगे की तकनीकी निगरानी से पता चला कि रोहित और उसके साथी नोएडा होते हुए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस की एक टीम ने जल्दी एक्शन लेते हुए14 सितंबर को नोएडा-दिल्ली सीमा के पास उनकी कार को रोक लिया। पुलिस ने रोहित और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तीन पिस्तौल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए।