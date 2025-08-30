6 city residents among 49 rabies deaths in 2025 in delhi दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटने से अब तक कितनी मौतें, सामने आया स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News6 city residents among 49 rabies deaths in 2025 in delhi

दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटने से अब तक कितनी मौतें, सामने आया स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा

दिल्ली में इस साल कुत्तों के काटने (रेबीज) से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 दिल्ली के रहने वाले थे, जबकि बाकी लोग अन्य राज्यों के निवासी थे। पिछले साल यानी 2024 में दिल्ली में रेबीज के 62 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 दिल्ली के निवासी थे, जबकि अन्य लोग विभिन्न राज्यों से थे।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 08:52 PM
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 2025में रेबीज से अब तक 49 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 6 पीड़ित राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हैं। पीटीआई द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में शहर में रेबीज के 62 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तीन राष्ट्रीय राजधानी के निवासी थे, जबकि अन्य विभिन्न राज्यों से थे।

आंकड़ों ने दिल्ली के विभिन्न जिलों और एंटी-रेबीज अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस) के उपयोग पर भी प्रकाश डाला। पिछले महीने एआरवी की 35000 से अधिक खुराकें दी गईं, जिससे 43000 से अधिक शीशियों में अंतिम डोज बचा।

हालांकि, ईएसआई-मायापुरी फेज-1, पॉलीक्लिनिक बाड़ा हिंदू राव, पीएचसी विवेकानंदपुरी और एचआरएच अस्पताल सहित कुछ अस्पतालों में इन दवाओं की कमी की सूचना मिली है।

इसी तरह, दिल्ली में इस महीने के दौरान एआरएस की लगभग 18700 शीशियों का उपयोग किया गया। जीटीबी अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एनसी जोशी अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में इसकी कमी दर्ज की गई।

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजा जाए। हालांकि, पशु कल्याण ग्रुप और कुत्ते प्रेमियों की आपत्तियों और तीखी प्रतिक्रिया के बाद कोर्ट ने 22 अगस्त को एक संशोधित आदेश जारी किया।

इसमें स्पष्ट किया गया कि केवल आक्रामक या पागल कुत्तों को ही आश्रय गृहों में रखा जाना चाहिए। शेष कुत्तों का नसबंदी, टीकाकरण, कृमिनाशक उपचार किया जाना चाहिए और उन्हें उनके मूल निवास स्थानों में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लोगों और आवारा पशुओं के बीच संपर्क को नियंत्रित करने के लिए विशेष आहार क्षेत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।