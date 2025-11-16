Hindustan Hindi News
फ्लैट का दरवाजा बंद हो गया, फिर…; गुरुग्राम में 22 वीं मंजिल से गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत

Sun, 16 Nov 2025 08:09 PMलाइव हिन्दुस्तान पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल से 5 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने बताया, यह घटना सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसिडिया सोसाइटी में शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे हुई है। इस समय रुद्र तेज सिंह नाम का बच्चा घर पर एक घरेलू सहायिका की देखरेख में था।

पुलिस के मुताबिक, जब 5 साल का बच्चा सोसाइटी के मैदान में खेल रहा था। इसके बाद घर में काम करने वाली महिला के साथ लौटा, तो उसके पिता प्रकाश चंद्र अपने घर पर नहीं थे। बच्चे के पिता पेशे से बिल्डर हैं औ मां डॉक्टर। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वह फ्लैट के अंदर भागा और मेन गेट बंद हो गया। इससे हाउस हेल्पर अंदर नहीं आ सकी। पुलिस ने बताया कि खुद को अकेला पाकर बच्चा फ्लैट की बालकनी में गया और मदद के लिए कपड़े की पट्टी पर चढ़ गया।

इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह 22वीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया। सोसाइटी के निवासियों ने बच्चे को एक निजी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

