दिल्ली में लगा 5KM लंबा जाम, अब पूरा हो गया RTR फ्लाईओवर का काम; कब खुलेगा
पुराना आरटीआर फ्लाईओवर बंद होने की वजह से दिल्ली के साउथ-वेस्ट इलाके में भीषण जाम की समस्या देखने को मिल रही है। शुक्रवार को यहां 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। हालांकि, फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है, लेकिन अब इसके सूखने का इंतजार किया जा रहा है।
पुराने आरटीआर फ्लाईओवर का एक कैरिजवे बंद होने से दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली की सड़कों पर जाम की स्थिति गंभीर हो गई। शुक्रवार को एनएच-48 पर एपीएस कॉलोनी के पास से वसंत विहार तक करीब पांच किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। हालांकि, अब आरटीआर फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है और इसके सूखने का इंतजार किया जा रहा है।
दो घंटे से अधिक समय तक लोग जाम में फंसे रहे। इससे गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले और आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार, आरके पुरम, मुनिरका और दक्षिण दिल्ली के अन्य इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हुई। लंबी कतार के कारण सामान्य दूरी तय करने में भी अतिरिक्त समय लगा। कैब से सफर करने वालों को अतिरिक्त किराए देना पड़ा। वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों को दबाव बढ़ गया। एनएच-48 के अलावा धौला कुआं मार्ग, उत्तरी पहुंच मार्ग, महरौली-गुरुग्राम मार्ग, महरौली महिपालपुर रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, सरदार पटेल मार्ग पर अलग-अलग हिस्सों में लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।
टनल बंद होने के गलत संदेश से हुई गफलत
शुक्रवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली से गुरुग्राम का रहे वाहन चालक गफलत का शिकार हो गए। इस कारण थोड़ी देर एक्सप्रेसवे पर टनल में घुसने से पहले जाम लग गया। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर टनल बंद होने की सूचना देख वाहन चालक गफलत में पड़े। कार चालक पवन कुमार ने बताया कि एनएचएआई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोगों को समस्या झेलनी पड़ी।
मरम्मत का कार्य पूरा, सड़क सूखने का इंतजार
फ्लाईओवर के कैरिजवे पर दो स्थानों पर दरारें मिलने के बाद यातायात पुलिस ने एहतियातन इसे बंद कराया था। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत पूरी कर दी है। फिलहाल सड़क की सतह को सूखने के लिए छोड़ा गया है। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही कैरिजवे को साेमवार तक यातायात के लिए खोलने का फैसला लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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