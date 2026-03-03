Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नए गुरुग्राम के 58 सेक्टर मेन रोड से जुड़ेंगे, 300 सोसाइटियों-कॉलोनियों तक फायदा

Mar 03, 2026 05:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक बसे 58 सेक्टरों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा के बजट में यह साफ कर दिया कि इस बाबत 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।  

नए गुरुग्राम के 58 सेक्टर मेन रोड से जुड़ेंगे, 300 सोसाइटियों-कॉलोनियों तक फायदा

गुरुग्राम में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक बसे 58 सेक्टरों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा के बजट में यह साफ कर दिया कि इस बाबत 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की एवज में राशि बिल्डरों से वसूल की जाएगी।

गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने करीब 650 रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियां और सोसाइटियां विकसित करने को लेकर लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें सोसाइटियों के लिए करीब 250, कॉलोनियों के लिए 30, व्यावसायिक मॉल के लिए करीब 250 और किफायती आवास योजना के तहत करीब 100 लाइसेंस जारी किए हैं। इन सेक्टरों में करीब 300 रिहायशी सोसाइटियां, कॉलोनियां और मॉल विकसित हो चुके हैं। सोसाइटियों और कॉलोनियों में करीब डेढ़ लाख परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें:नए गुरुग्राम के इन सेक्टरों में HSVP के प्लॉट लेने को रहें तैयार, देखें लोकेशन

24 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहित होगी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अधिकांश रिहायशी सोसाइटियों और कॉलोनियों को राजस्व रास्ते पर लाइसेंस दिया हुआ है। राजस्व रास्ता संकरा होने की वजह से इन परिवारों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में घोषणा कि इस वित्त वर्ष में 24 मीटर सड़कों के निर्माण को लेकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

विपक्ष पर निशाना साधा

बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2007 में गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना बनाई गई। संकरे रास्तों पर बिल्डरों को सेक्टर, रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस दे दिए। 24 मीटर चौड़ी सड़कों की योजना तो बना डाली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इन सड़कों का निर्माण कौन करेगा?

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम की हुई बल्ले-बल्ले, हरियाणा के बजट में मिलेनियम सिटी को क्या-क्या मिला

140 एकड़ जमीन मिली

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या का हल निकालने के लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी का अच्छा परिणाम नहीं आया। साल 2021 में संशोधन किया तो 140 एकड़ जमीन मिल गई। नई योजना के तहत जमीन मालिकों से जमीन खरीदी जाएगी या अधिग्रहण किया जाएगा।

सालों से संघर्ष कर रहे लोग

द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डिवेलपमेंट एसोसिएशन के संयोजक सनी दौलताबाद ने कहा कि 24 मीटर सड़कों के निर्माण को लेकर पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस सिलसिले में शिकायत की गई थी। बजट में मुख्यमंत्री ने 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की बात कही है। यह अच्छी खबर है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में नारी मंडपम, विशाखा पोर्टल; हरियाणा सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।