नए गुरुग्राम के 58 सेक्टर मेन रोड से जुड़ेंगे, 300 सोसाइटियों-कॉलोनियों तक फायदा

गुरुग्राम में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक बसे 58 सेक्टरों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा के बजट में यह साफ कर दिया कि इस बाबत 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की एवज में राशि बिल्डरों से वसूल की जाएगी।

गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-115 तक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने करीब 650 रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियां और सोसाइटियां विकसित करने को लेकर लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें सोसाइटियों के लिए करीब 250, कॉलोनियों के लिए 30, व्यावसायिक मॉल के लिए करीब 250 और किफायती आवास योजना के तहत करीब 100 लाइसेंस जारी किए हैं। इन सेक्टरों में करीब 300 रिहायशी सोसाइटियां, कॉलोनियां और मॉल विकसित हो चुके हैं। सोसाइटियों और कॉलोनियों में करीब डेढ़ लाख परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है।

24 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहित होगी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अधिकांश रिहायशी सोसाइटियों और कॉलोनियों को राजस्व रास्ते पर लाइसेंस दिया हुआ है। राजस्व रास्ता संकरा होने की वजह से इन परिवारों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में घोषणा कि इस वित्त वर्ष में 24 मीटर सड़कों के निर्माण को लेकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

विपक्ष पर निशाना साधा बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2007 में गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना बनाई गई। संकरे रास्तों पर बिल्डरों को सेक्टर, रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस दे दिए। 24 मीटर चौड़ी सड़कों की योजना तो बना डाली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इन सड़कों का निर्माण कौन करेगा?

140 एकड़ जमीन मिली मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या का हल निकालने के लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी का अच्छा परिणाम नहीं आया। साल 2021 में संशोधन किया तो 140 एकड़ जमीन मिल गई। नई योजना के तहत जमीन मालिकों से जमीन खरीदी जाएगी या अधिग्रहण किया जाएगा।