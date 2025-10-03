57 year old man killed after DTC bus runs over him in Okhla southeast Delhi दिल्ली में DTC बस ने ड्यूटी पर जा रहे बुजुर्ग की बाइक को ठोकर मारी, पहिये के नीचे आने से दर्दनाक मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
57 year old man killed after DTC bus runs over him in Okhla southeast Delhi

दिल्ली में DTC बस ने ड्यूटी पर जा रहे बुजुर्ग की बाइक को ठोकर मारी, पहिये के नीचे आने से दर्दनाक मौत

जांच के दौरान पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक दशरथ सिंह ओझा बाइक से ऑफिस जा रहे थे, इसी दौरान जब वह ESIC रेड लाइट इलाके में पहुंचे तो, तेहखंड की ओर से आ रही एक डीटीसी बस ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 10:19 PM
दिल्ली में शुक्रवार दोपहर को हुए एक दर्दनाक हादसे में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस ने बाइक सवार 57 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी, इस दौरान बस नीचे आने से उसकी मौत हो गई। यह हादसा दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान दशरथ सिंह ओझा के रूप में हुई है, जो कि पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर का रहने वाला था और ESIC अस्पताल में सिक्यूरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के वक्त वह अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ही जा रहा था, कि रास्ते में यह घटना हो गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब दो बजकर पचास मिनट पर एक पीसीआर कॉल के जरिए ओखला फेज 1 स्थित तेहखंड बस डिपो के सामने एक भीषण दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और वहां पर हादसाग्रस्त बाइक के पास बुजुर्ग के शव को पड़े हुए पाया।

जांच के दौरान पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक दशरथ सिंह ओझा ही उस बाइक को चला रहे थे और ESIC रेड लाइट इलाके की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान तेहखंड की ओर से आ रही एक डीटीसी बस ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कि वह सड़क पर गिर गए और उसी बस के दाहिने पिछले टायर के नीचे आ गए।

पुलिस ने बताया कि आरोपी बस ड्राइवर की पहचान रमाकांत के रूप में हुई है, जो कि बदरपुर के मोहन बाबा नगर का रहने वाला है। हादसे के बाद उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मृतक की मोटरसाइकिल और हादसा करने वाली बस को भी जब्त कर लिया।

अधिकारी ने आगे बताया कि, 'हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया। तस्वीरें ली गईं और बतौर सबूत पीड़ित के निजी सामान को भी सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।' पुलिस ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है और आगे की जांच जारी है। इस हादसे को लेकर डीटीसी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।