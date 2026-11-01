दिल्ली पुलिस का ‘शुद्ध प्रहार’, 10 दिन चले ऑपरेशन में 569 लोग गिरफ्तार; त्योहारों से पहले बड़ा ऐक्शन

त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में 10 दिनों तक चले ऑपरेशन 'शुद्ध प्रहार' के तहत 550 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऐक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने ऑपरेशन 'शुद्ध प्रहार' से त्योहारों के मौसम से पहले 10 दिनों तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में 569 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपये कीमत की 161 रिमोट रेडियो यूनिट, 828 किलोग्राम पटाखे और 221.5 किलोग्राम मिलावटी घी बरामद किया है।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा 20 से 29 अक्टूबर के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन ‘शुद्ध प्रहार’ चलाया गया था। इस अभियान का मकसद नशा तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों, आदतन अपराधियों, जुआरियों और अन्य असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना था।

828.1 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान अवैध पटाखे बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करने के साथ ही पांच मामलों में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 828.1 किलोग्राम पटाखे भी जब्त किए। इसके अलावा मिलावटी घी बनाने वाली एक कथित फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 221.5 किलोग्राम घी तथा उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए। एक अन्य बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार करके 161 रिमोट रेडियो यूनिट जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है।

साथ ही पुलिस ने हत्या के मामलों में 6, हत्या के प्रयास के मामलों में 10, लूट के मामलों में 8 और झपटमारी के मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके अलावा 'बैड कैरेक्टर' घोषित 15 कुख्यात अपराधियों को भी पकड़ा है।

चोरों पर भी बड़ी कार्रवाई चोरी से जुड़े मामलों में पुलिस ने ई-चोरी और अन्य तरह की चोरियों के लिए 147 लोगों को, घरों में चोरी के मामलों में 28 लोगों को, मोटर वाहन चोरी के मामलों में 4 लोगों को और सेंधमारी के मामलों में 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने सोने की 3 चेन, 17 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें, एक स्कूटर और अन्य सामान बरामद किया।

आर्म्स एक्ट में 48 गिरफ्तार वहीं पुलिस ने 48 लोगों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है और एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 46 चाकू बरामद किए हैं। एक्साइज एक्ट के तहत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1,547 क्वार्टर देसी शराब, 13 क्वार्टर विदेशी शराब और 10,150 रुपये नकद जब्त किए।

75 जुआरी भी दबोचे गए पुलिस ने 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट' (NDPS एक्ट) के तहत 8 लोगों को पकड़ कर 5.098 किलोग्राम गांजा जब्त किया। वहीं जुआ खेलने के मामलों में 75 लोगों को गिरफ्तार कर 76,255 रुपये जब्त किए गए हैं। बयान के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया और सात मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड तथा 250 रुपये बरामद किए। अन्य बरामदगी में दो स्कूटर, सात तिपहिया वाहन, चार चौपहिया वाहन और 57.8 किलोग्राम पटाखे शामिल हैं।