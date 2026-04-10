गुरुग्राम के मानेसर में सैलरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल, 56 गिरफ्तार
सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी में हड़ताल के दौरान हुए उपद्रव के आरोप में पुलिस ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को पुलिस ने सभी आरोपियों को गुुरुग्राम जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेज दिया गया।
सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी में हड़ताल के दौरान हुए उपद्रव के आरोप में पुलिस ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को पुलिस ने सभी आरोपियों को गुुरुग्राम जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। हड़ताली कर्मचारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इस प्रदर्शन में पुलिस की बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, पुलिस लाठीचार्ज में कई कर्चमारी घायल हो गए थे। पुलिस ने कुछ अन्य कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है। इलाके में अब भी धारा 163 लागू है और पुलिस बल तैनात किया गया है।
वीडियो, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईएमटी मानेसर में कुछ लोगों द्वारा हड़ताल के दौरान निजी कंपनी में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद ही 56 कर्मचारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। तोड़फोड़ करने, सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव करने पर थाना आईएमटी मानेसर में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पुलिसबल तैनात किया गया है।
काम पर लौटें कर्मचारी: डीसी
वहीं, डीसी अजय कुमार ने वीडियो जारी कर कहा कि कर्मचारी किसी शरारती तत्वों के बहकावे में न आएं। सभी अपनी कंपनियों में काम पर लौटें। सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। कर्मचारियों की मांग जब पूरी हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि की गई है। यह एक अप्रैल से लागू हो चुकी हैं।
पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, आगजनी
मानेसर में आधा दर्जन से अधिक कंपनियों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल की थी। करीब दस हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर अपनी-अपनी कंपनी गेट के बाहर हड़ताल पर बैठ गए थे। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हुई। हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी थी। कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इसमें कई कर्मचारी घायल हो गए थे।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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