दिल्ली में दिवाली से पहले DTC की 556 बसें सड़कों से हटीं, यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन

दिवाली और भैयादूज पर दिल्ली में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सीएनजी से चलने वाली डीटीसी की 556 बसें उम्र पूरी हो जाने और खराबी के कारण सड़कों से हट गई हैं। डीटीसी के बेड़े में शामिल 705 बसों में से अब सीएनजी की महज 149 बसें ही सक्रिय बची हैं।

दिवाली और भैयादूज पर दिल्ली में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सीएनजी से चलने वाली डीटीसी की 556 बसें उम्र पूरी हो जाने और खराबी के कारण सड़कों से हट गई हैं। डीटीसी के बेड़े में शामिल 705 बसों में से अब सीएनजी की महज 149 बसें ही सक्रिय बची हैं। त्योहारी सीजन में संचालन से बाहर हुई इन बसों का विकल्प भी अभी डीटीसी के पास नहीं है।

डीटीसी की ये सीएनजी बसें या तो निर्धारित आयु सीमा के 15 साल पूरी कर चुकी हैं या किलोमीटर की तय सीमा पार करा चुकी हैं। ऐसे में अब नियमों के अनुसार इन्हें सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। बसों की कमी का यह संकट दिल्ली में बीते साल से ही है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नई बसों का इंतजाम न होने के कारण इनके संचालन को विस्तार दे दिया था। विस्तार की यह अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है और आयु पूरी कर चुकी बसों को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर किया जा रहा है।

डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग के बेड़े में सीएनजी से संचालित कुल 705 बसें बची थीं, लेकिन इनमें से बीते दिनों 556 बसों को फेज आउट कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश बसों को आयु पूरी हो जाने की वजह से संचालन से बाहर किया गया है, जबकि चंद बसें खराबी के कारण रूटों से हटी हैं।

इन इलाकों में हो सकती है दिक्कत : सीएनजी की बसों के प्रमुख रूटों में कमरुद्दीन नगर टर्मिनल से सराय काले खां, बी-ब्लॉक मंगोलपुरी से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सैय्यद नांगलोई पुरानी दिल्ली से रेलवे स्टेशन, महरौली से मयूर विहार फेस-3, टीकरी बॉर्डर से दिल्ली सचिवालय, वेस्ट एन्क्लेव से शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआं से भाटी माइंस, मंगोलपुरी बी ब्लॉक से आर ब्लॉक न्यू राजिंदर नगर और मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से सफदरजंग टर्मिनल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शाहदरा से नांगल देवत और दिल्ली से नोएडा समेत कई अन्य रूटों पर भी सीएनजी बसें चलती थीं। हालांकि इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाया जा रहा है, लेकिन अब सीएनजी बसें रूटों से हट जाने के कारण बसों की संख्या कम हो जाएगी और इन क्षेत्रों में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

यात्रियों को अभी से बसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को विकास मार्ग, महरौली, मंगोलपुरी समेत बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बसों के लिए लोगों को स्टैंड पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बसों की आवृत्ति कम हो जाने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं।

दिसंबर तक 300 देवी बसें और मिलेंगी दिल्ली सरकार संचालन से बाहर हो रहीं बसों के विकल्प के तौर पर नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल कर रही है, लेकिन इनकी प्रक्रिया बेहद धीमी है। इस साल 1040 देवी बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जानी हैं, अभी तक इनमें से सिर्फ 717 बसें आई हैं। 323 देवी बसें और दिल्ली को मिलनी हैं। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि अब ये 323 बसें अलग-अलग चरण में दिसंबर तक आएंगी। उनका कहना है कि इनके अलावा 12 मीटर लंबी बसें भी बेड़े में शामिल होंगी।

नेहा, यात्री, ''महरौली जाने के लिए बस लेनी थी। विकास मार्ग पर ही करीब 35 मिनट इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में बस सेवा बदहाल हो गई है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, बस पांच-सात मिनट के इंतजार के बाद आसानी से मिल जाती थी।''