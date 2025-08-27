दिल्ली में चलती मेट्रो के आगे कूद गई 55 साल की महिला, सीलमपुर स्टेशन पर हुआ हादसा

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1.25 बजे हुई, जब रिठाला की ओर जा रही महिला ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करते ही पटरियों पर कूद गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है।

बुधवार को सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर एक 55 साल की महिला ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर करीब 1.25 बजे हुई, जब रिठाला की ओर जा रही महिला ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करते ही पटरियों पर कूद गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है।

सुरक्षाकर्मियों ने आनन-फानन में महिला को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। तब तक महिला बेहोश हो चुकी थी। दिल्ली मेट्रो कंट्रोल रूम ने एम्बुलेंस बुलाई और शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस इकाई को इस हादसे के बारे में सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि महिला को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वह अकेली थी और उसके पास कोई बैग या पहचान पत्र नहीं था।

सीसीटीवी फुटेज की जाँच करने पर पता चला कि महिला प्लेटफार्म पर चल रही थी और जब मेट्रो उसके पास आई तो वह लाइन पर आ गई, जिससे मेट्रो ने उसे टक्कर मार दी। महिला के पैर और पीठ में चोट आई है। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके अलावा महिला की पहचान होना बाकी है। घटनास्थल पर अपराध टीम को बुलाया गया है। आगे की पहचान की कोशिश जारी है।