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काम की बात: रिंग रोड पर बनेगा 55km लंबा एलिवेडेट कॉरिडोर, दिल्ली सरकार से मंजूरी; आजादपुर टू आश्रम चौक तक ये प्लान

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में रिंग रोड पर 55 किलोमीटर का एलिवेडेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके डीपीआर बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने पहले चरण के काम के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल के अंत तक इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

रिंग रोड पर बनेगा 55km लंबा एलिवेडेट कॉरिडोर, दिल्ली सरकार से मंजूरी; आजादपुर टू आश्रम चौक तक ये प्लान

राजधानी दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए करीब 55 किलोमीटर लंबा एलिवेडेट कॉरिडोर बनाने की योजना के पहले चरण को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें कुल छह एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे, जिनमें से पहले तीन को तैयार करने के लिए डीपीआर बनाई जा रही है।

आजादपुर से लेकर आश्रम चौक तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें यमुना पर दो पुल भी शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली में लगभग 55 किलोमीटर की रिंग रोड है। व्यस्त समय में इस पर जाम की भारी समस्या देखने को मिलती है। रिंग रोड पर कई छोटे फ्लाईओवर बनाए गए हैं, इसके बावजूद सुबह-शाम यहां वाहन रेंगते नजर आते हैं।

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इसका समाधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने रिंग रोड पर छह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की थी, जिससे रिंग रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से अध्ययन करवाया गया। इसमें पाया गया कि आजादपुर से लेकर आश्रम चौक तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वहीं, बचे हुए तीन कॉरिडोर में जगह की कमी और मेट्रो की वजह से चुनौतियां रहेंगी।

ring road elevated corridor plan

डीपीआर तैयार करवा रहा पीडब्ल्यूडी

अध्ययन के आधार पर दिल्ली सरकार ने तय किया है कि आजादपुर से लेकर आश्रम तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर पहले बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी परियोजना पर सहमति जताई है। सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक इन कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

यमुना पर बनेंगे दो नए पुल

इस परियोजना के तहत यमुना पर दो नए पुल बनाए जाएंगे। इसमें से एक पुल चंदगीराम अखाड़े के पास बनेगा, जिससे एलिवेटेड कॉरिडोर यमुना के दूसरी तरफ चला जाएगा। वहीं, दूसरा पुल लोहे वाले पुल के पास बनेगा और यहां एलिवेटेड कॉरिडोर एक बार फिर रिंग रोड पर आ जाएगा।

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नए कॉरिडोर से ये लाभ होगा

● 45 किलोमीटर प्रतिघंटा की औसत गति से चल सकेंगे वाहन।

● 48782 टन कार्बन का वार्षिक उत्सर्जन कम होगा। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

● रिंग रोड पर होने वाले सड़क हादसों में कमी आने की संभावना।

मौजूदा रिंग पर यह है स्थिति

● 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां रोजाना यहां से आवागमन करती हैं।

● 23 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से व्यस्त समय पर चलती हैं गाड़ियां।

प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री, दिल्ली,''रिंग रोड पर बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर जाम मुक्त सफर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस सड़क का इस्तेमाल दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है। यहां कॉरिडोर बनने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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