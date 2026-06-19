रिंग रोड पर बनेगा 55km लंबा एलिवेडेट कॉरिडोर, दिल्ली सरकार से मंजूरी; आजादपुर टू आश्रम चौक तक ये प्लान

दिल्ली में रिंग रोड पर 55 किलोमीटर का एलिवेडेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके डीपीआर बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने पहले चरण के काम के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल के अंत तक इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

राजधानी दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए करीब 55 किलोमीटर लंबा एलिवेडेट कॉरिडोर बनाने की योजना के पहले चरण को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें कुल छह एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे, जिनमें से पहले तीन को तैयार करने के लिए डीपीआर बनाई जा रही है।

आजादपुर से लेकर आश्रम चौक तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें यमुना पर दो पुल भी शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली में लगभग 55 किलोमीटर की रिंग रोड है। व्यस्त समय में इस पर जाम की भारी समस्या देखने को मिलती है। रिंग रोड पर कई छोटे फ्लाईओवर बनाए गए हैं, इसके बावजूद सुबह-शाम यहां वाहन रेंगते नजर आते हैं।

इसका समाधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने रिंग रोड पर छह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की थी, जिससे रिंग रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से अध्ययन करवाया गया। इसमें पाया गया कि आजादपुर से लेकर आश्रम चौक तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वहीं, बचे हुए तीन कॉरिडोर में जगह की कमी और मेट्रो की वजह से चुनौतियां रहेंगी।

डीपीआर तैयार करवा रहा पीडब्ल्यूडी अध्ययन के आधार पर दिल्ली सरकार ने तय किया है कि आजादपुर से लेकर आश्रम तक तीन एलिवेटेड कॉरिडोर पहले बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की ओर से इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी परियोजना पर सहमति जताई है। सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक इन कॉरिडोर पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

यमुना पर बनेंगे दो नए पुल इस परियोजना के तहत यमुना पर दो नए पुल बनाए जाएंगे। इसमें से एक पुल चंदगीराम अखाड़े के पास बनेगा, जिससे एलिवेटेड कॉरिडोर यमुना के दूसरी तरफ चला जाएगा। वहीं, दूसरा पुल लोहे वाले पुल के पास बनेगा और यहां एलिवेटेड कॉरिडोर एक बार फिर रिंग रोड पर आ जाएगा।

नए कॉरिडोर से ये लाभ होगा ● 45 किलोमीटर प्रतिघंटा की औसत गति से चल सकेंगे वाहन।

● 48782 टन कार्बन का वार्षिक उत्सर्जन कम होगा। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

● रिंग रोड पर होने वाले सड़क हादसों में कमी आने की संभावना।

मौजूदा रिंग पर यह है स्थिति ● 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां रोजाना यहां से आवागमन करती हैं।

● 23 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से व्यस्त समय पर चलती हैं गाड़ियां।