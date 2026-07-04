दिल्ली में लंबे समय से जमे 52 अधिकारियों का तबादला, 19 को मिला अच्छे काम का इनाम
नई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर पदोन्नत भी किया गया है।
दिल्ली सरकार ने कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को और बेहतर करने की दिशा में वित्त एवं लेखा विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस दौरान राज्य सरकार ने उन 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है, जो कि पांच साल या उससे ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे। इसके अलावा सरकार ने 19 अधिकारियों की पदोन्नति भी की है।
जिन अधिकारियों की बदली की गई है, उनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) शामिल हैं। सरकार ने यह कदम स्थानांतरण एवं पदस्थापना नीति के तहत उठाया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
19 अधिकारियों को बनाया DCA
इसके साथ ही विभाग ने 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) के अच्छे काम को देखते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया है और उन्हें डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स से नवाजा है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।
52 अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां
अधिकारियों ने बताया कि ये तबादले और पोस्टिंग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यवस्था में ईमानदारी व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं।
'ढिलाई, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं'
अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।
सेवाओं का लाभ पारदर्शी और कुशल तरीके से मिलेगा
वित्त एवं लेखा विभाग (फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट) में किया गया यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कार्य संस्कृति को ज्यादा जिम्मेदार, परिणामोन्मुख और जनहित केंद्रित बनाना है। सरकार का मानना है कि समयबद्ध निर्णय, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी तथा जनता को सेवाओं का लाभ ज्यादा पारदर्शी और कुशल तरीके से मिल सकेगा। इस संबंध में, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से अपनी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर कार्यभार संभालें और उसी के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।