गाजियाबाद में हजारों लोग आग के खतरों के बीच रहने को मजबूर, 52 सोसाइटी असुरक्षित; कोर्ट पहुंचा फायर विभाग
गाजियाबाद में हजारों लोग आग के खतरों के बीच रहने को मजबूर हैं। शहर की 52 आवासीय सोसाइटी में आग के बचाव के इंतजाम नहीं हैं। दमकल विभाग ने इन सोसाइटियों के खिलाफ कोर्ट में वाद भी दायर किया है। सभी सोसाइटियों में नोटिस भी लगाए गए हैं। इसके बाद भी आग से बचाव के लिए संसाधन नहीं जुटाए जा रहे हैं।
गाजियाबाद में 52 आवासीय सोसाइटी में रहने वाले 50 हजार से ज्यादा लोग आग लगने के खतरे के बीच सोसाइटी में रहने के लिए मजबूर हैं। इन सोसाइटियों को दमकल विभाग ने आग से असुरक्षित करते हुए अदालत में वाद भी दायर कर दिए हैं। इसके बाद भी सोसाइटियों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।
अभय खंड की गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 29 अप्रैल की सुबह हुए आग हादसे के बाद शासन ने दमकल विभाग को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद दमकल विभाग ने व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं मिलने पर 100 से ज्यादा सोसाइटियों को नोटिस जारी किए गए। इनमें कई सोसाइटी ऐसे भी थीं, जिन्हें दूसरी और तीसरी बार नोटिस जारी किए थे। तीसरी बार भी नोटिस जारी करने सोसाइटियों में आग बुझाने के साधनों को सही नहीं किया गया। जिसके चलते दमकल विभाग ने ऐसी लापरवाह सोसाइटियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर करने शुरू कर दिए। इस अभियान से पहले दमकल विभाग 17 सोसाइटियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर कर चुका था।
नोटिस भी लगाए गए
अभियान के दौरान अब तक 35 और सोसाइटियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किए गए। इसके साथ ही ऐसी सभी सोसाइटियों को आग लगने को लेकर असुरक्षित भी घोषित किया गया है। सभी सोसाइटियों में दमकल विभाग की ओर से नोटिस भी लगाए गए हैं। जिसके बाद भी सोसाइटियों में आग से बचाव के लिए संसाधन नहीं जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में सोसाइटियों में रहने वाले हजारों निवासी दहशत के साये में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
कहीं दमकल संयंत्र खराब तो कहीं उपकरण तक नहीं
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि जिन सोसाइटियों के खिलाफ वाद दायर किए गए हैं, उनमें से कई सोसाइटियों में दमकल संयंत्र नहीं मिले। जिन सोसाइटियों में दमकल संयंत्र थे, वे खराब थे। किसी सोसाइटी में टैंक नहीं था तो किसी में हौज पाइप भी नहीं थे। तीन बार नोटिस देने के बाद भी जब सोसाइटियों में आग बुझाने की व्यवस्था सही नहीं की गई तो विभाग की ओर से अदालत में वाद दायर करवाए गए।
आरडब्ल्यूए को सौंपी जा चुकी हैं अधिकांश सोसाइटी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार जिन सोसाइटियों के खिलाफ वाद दायर किए गए हैं, उनमें अधिकांश सोसाइटी बिल्डर द्वारा आरडब्ल्यूए को सौंपी जा चुकी हैं। ऐसी सोसाइटियों में आरडब्ल्यूए के खिलाफ वाद दायर किए गए हैं, जबकि अन्य में बिल्डर के खिलाफ वाद दायर किए गए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।