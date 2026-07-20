गुरुग्राम के आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में बन गईं 5000 अवैध इमारतें, नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासा

गुरुग्राम नगर निगम की आंतरिक रिपोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेशों और तमाम प्रशासनिक दावों की अनदेखी कर आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 5000 से अधिक अवैध इमारतें बनाए जाने का खुलासा हुआ है।

कृष्ण कुमार, गुरुग्राम गुरुग्राम में आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में पिछले 5 वर्ष में लगभग 5 हजार अवैध इमारतों का निर्माण हो चुका है। यह चौंकाने वाला खुलासा गुरुग्राम नगर निगम की आंतरिक रिपोर्ट में हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिहाज से आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य या व्यावसायिक गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इसक बावजूद यहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है।

प्रतिबंधित क्षेत्र में काटी जा रहीं अवैध कॉलोनियां शहर के कुछ रसूखदार और सत्ताधारी दलों से जुड़े नेता नियमों को ताक पर रखकर इस प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपये की जमीन बेच रहे हैं। निगम अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि फिलहाल भी आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में करीब 190 से अधिक स्थानों पर अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से चल रहा है।

भूमाफिया ने इमारतों की सील तोड़कर किए निर्माण सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बीते पांच साल के लंबे समय में नगर निगम के एन्फोर्समेंट विंग ने इस प्रतिबंधित दायरे में किसी भी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है। सिर्फ कागजी खानापूर्ति करने के लिए कुछ इमारतों को सील जरूर किया गया था, लेकिन भू-माफिया ने बिना किसी डर के उन इमारतों की सील तोड़कर वहां दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

फ्लैट बनाकर दुकानें खोली गई नगर निगम के रिकॉर्ड में जिन इमारतों को अवैध घोषित कर सील कर दिया गया था, वहां की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। माफिया ने अधिकारियों से साठगांठ कर रातों-रात सरकारी सील को तोड़ दिया और अंदरूनी हिस्सों में निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इन इमारतों में न केवल रिहायशी फ्लैट बनाए जा रहे हैं, बल्कि व्यावसायिक दुकानें भी धड़ल्ले से खोली जा रही हैं। नियमों के अनुसार सील तोड़ना नियमों के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

नगर निगम की आंतरिक रिपोर्ट ने खोली पोल आयुध डिपो की सुरक्षा को देखते हुए देश की न्यायपालिका ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 900 मीटर के भीतर एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। यदि कोई निर्माण होता है, तो उसे तुरंत ध्वस्त करने के आदेश हैं। नगर निगम की आंतरिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि अधिकारी केवल फाइलों पर ही हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पांच साल तक आंखें बंद करके बैठे रहने वाले अधिकारियों की इसी लापरवाही के कारण आज हजारों लोग इस विवादित क्षेत्र में आशियाना बना चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए यहां कार्रवाई करना एक बड़ी सिरदर्दी साबित होगा।

यहां कॉलोनी कट रही नगर निगम की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित दायरे में आने वाली शीतला कॉलोनी और धर्म कॉलोनी में इस समय सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसके साथ ही कार्टरपुरी रोड पर भी भू-माफिया तेजी से नई कॉलोनी काटने में जुटे हैं। आरोप है कि अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने के लिए सत्ताधारी नेताओं के साथ उच्च अधिकारी भी इस खेल में शामिल है।

अधिकारियों पर सवाल उठे पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की सीधी जिम्मेदारी नगर निगम के संबंधित विंग की है। फिलहाल क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जेई मोहित राणा तैनात हैं, जिनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है इनकी मिलीभगत से निर्माण कार्य जारी है।