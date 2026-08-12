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काम की बात: दिल्ली में 500 सरकारी सेवाएं तय समय पर मिलेंगी, देर हुई तो नपेंगे अधिकारी; बिल पास

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा में पास बिल के अनुसार, राजधानी में अब 500 से अधिक सरकारी सेवाएं तय समय के भीतर मिलेंगी। इन सेवाओं में देरी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस लेने का बिल भी पास हो गया है।

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

दिल्ली में अब 500 से अधिक सरकारी सेवाएं जनता को तय समय के भीतर मिलेंगी। इसमें देरी होने पर न केवल संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगेगा बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनकी शिकायत भी स्वयं चली जाएगी। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया गया बिल मंगलवार को पास हो गया है। यह विधेयक वर्ष 2011 के कानून का स्थान लेगा।

इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को खत्म करने ‌एवं वर्ष 2025 तक बनी झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर लाए गए बिल भी मंगलवार को विधानसभा में पास हो गए। विधानसभा में पास हुए इस विधेयक के तहत प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

घर बैठे देख सकेंगे आवेदन की स्थिति

दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि इन सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक आवेदन को यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। निर्धारित समय में सेवा न मिलने पर आवेदन स्वतः वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने आप ऑटो-एस्केलेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा।

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5000 रुपये तक का जुर्माना

नए प्रावधानों के तहत बिना उचित कारण सेवा में देरी करने या गलत तरीके से आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस बिल के पास होने पर समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, अधिकतम 5,000 तक लगेगा। गलत तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान इसमें है। कार्रवाई से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यह कानून पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा और दिल्ली सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी परिषद, जल बोर्ड, डीडीए सहित अधिसूचित स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की निर्धारित सेवाओं पर लागू होगा।

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ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी हुई वापस

दिल्ली विधानसभा में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस लेने का बिल भी मंगलवार को पास हो गया। मालवीय नगर अग्निकांड में सामने आई खामियों के बाद यह पॉलिसी वापस ली गई है। इसका असर नियमों का पालन कर चल रही जगहों पर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि वह जल्द एक बेहतर पॉलिसी इसकी जगह लेकर आएंगे।

2025 तक की झुग्गियों का होगा पुनर्वास

दिल्ली में वर्ष 2025 तक बनी झुग्गियों के निवासियों का पुनर्वास करने के लिए बिल में किया गया संशोधन भी मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया। इसके तहत राजधानी में 2025 से पहले बनी सभी झुग्गियों को जब हटाया जाएगा तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। पहले केवल वर्ष 2015 तक बनी झुग्गियों के लिए ही यह व्यवस्था थी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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