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काम की बात: गुरुग्राम में रहने और जॉब करने वालों को गुड न्यूज; अगले महीने से दौड़ेंगी 50 ई-बसें, रूट हुए फाइनल

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की सड़कों पर हल्के नीले रंग की ई-बस दौड़ेंगी। इनके संचालन को लेकर रूट निर्धारित हो चुके हैं। सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो तैयार हो चुके हैं। ई-बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।

गुरुग्राम में रहने और जॉब करने वालों को गुड न्यूज; अगले महीने से दौड़ेंगी 50 ई-बसें, रूट हुए फाइनल

गुरुग्राम में रहने और नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मिलेनियम सिटी में अगले महीने से पीएम ई-बस सेवा के तहत 50 ई-बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर गुरुग्राम बस ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड का गठन हो चुका है। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) में 3.68 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को जमा करवाया जा चुका है।

पीएम ई-सेवा के तहत जीएमसीबीएल को 100 ई-बस मिलनी हैं। जून में करीब 50 ई-बस मिलने की उम्मीद है, बाकी जुलाई में 50 ई-बस और मिल जाएंगी। अगले माह से ई-बसें चलाने की तैयारी तैयारी जीएमसीबीएल ने शुरू कर दी है। ई-बसों के संचालन के लिए सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो बनकर तैयार हो चुके हैं। इन ई-बसों का संचालन सेक्टर-10 के ई-बस डिपो से किया जाएगा।

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हल्के नीले रंग की बसें होंगी

आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीएम ई-बस सेवा के तहत 14 रंग निर्धारित किए हुए हैं। इन बसों के संचालन का ठेका इंटेक्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। जीएमसीबीएल ने हल्के नीले रंग को तय कर लिया है। ये बसेसड़कों पर दौड़ेंगी।

द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर जुड़ जाएंगे

ई-बस आने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर सीएनजी बसों से जुड़ जाएंगे। इन बसों को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक इन सेक्टरों से चलाया जाएगा। इन बसों के संचालन के बाद परिवहन व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है।

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मौजूदा समय में 150 सीएनजी बस

मौजूदा समय में जीएमसीबीएल के पास 150 सीएनजी बस हैं, जोकि करीब आठ साल पुरानी है। रोजाना करीब 15 से 20 बस बीच रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। इस वजह से यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। रास्ते में बस खराब होने से यात्री समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं।

विश्वजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमसीबीएल, ''मिलेनियम सिटी की सड़कों पर हल्के नीले रंग की ई-बस दौड़ेंगी। सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो तैयार हो चुके हैं। अगले माह से ई-बस मिलना शुरू हो जाएंगी। इनके संचालन को लेकर रूट निर्धारित हो चुके हैं। ई-बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।''

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के कई शहरों से हर दिन हजारों लोग गुरुग्राम में जॉब करने आते हैं। उनमें से अधिकतर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में शहर में चलने वाली 50 ई-बसें उन्हें और यहां के कई सेक्टरों में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत प्रदान करेंगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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