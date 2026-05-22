गुरुग्राम में रहने और जॉब करने वालों को गुड न्यूज; अगले महीने से दौड़ेंगी 50 ई-बसें, रूट हुए फाइनल

गुरुग्राम की सड़कों पर हल्के नीले रंग की ई-बस दौड़ेंगी। इनके संचालन को लेकर रूट निर्धारित हो चुके हैं। सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो तैयार हो चुके हैं। ई-बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।

गुरुग्राम में रहने और नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मिलेनियम सिटी में अगले महीने से पीएम ई-बस सेवा के तहत 50 ई-बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर गुरुग्राम बस ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड का गठन हो चुका है। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) में 3.68 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को जमा करवाया जा चुका है।

पीएम ई-सेवा के तहत जीएमसीबीएल को 100 ई-बस मिलनी हैं। जून में करीब 50 ई-बस मिलने की उम्मीद है, बाकी जुलाई में 50 ई-बस और मिल जाएंगी। अगले माह से ई-बसें चलाने की तैयारी तैयारी जीएमसीबीएल ने शुरू कर दी है। ई-बसों के संचालन के लिए सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो बनकर तैयार हो चुके हैं। इन ई-बसों का संचालन सेक्टर-10 के ई-बस डिपो से किया जाएगा।

हल्के नीले रंग की बसें होंगी आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीएम ई-बस सेवा के तहत 14 रंग निर्धारित किए हुए हैं। इन बसों के संचालन का ठेका इंटेक्ट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। जीएमसीबीएल ने हल्के नीले रंग को तय कर लिया है। ये बसेसड़कों पर दौड़ेंगी।

द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर जुड़ जाएंगे ई-बस आने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर सीएनजी बसों से जुड़ जाएंगे। इन बसों को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक इन सेक्टरों से चलाया जाएगा। इन बसों के संचालन के बाद परिवहन व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है।

मौजूदा समय में 150 सीएनजी बस मौजूदा समय में जीएमसीबीएल के पास 150 सीएनजी बस हैं, जोकि करीब आठ साल पुरानी है। रोजाना करीब 15 से 20 बस बीच रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। इस वजह से यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। रास्ते में बस खराब होने से यात्री समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं।

विश्वजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीएमसीबीएल, ''मिलेनियम सिटी की सड़कों पर हल्के नीले रंग की ई-बस दौड़ेंगी। सेक्टर-10 और सेक्टर-48 में ई-बस डिपो तैयार हो चुके हैं। अगले माह से ई-बस मिलना शुरू हो जाएंगी। इनके संचालन को लेकर रूट निर्धारित हो चुके हैं। ई-बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।''