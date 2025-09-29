5 Year old girl dies after iron rod falls from under-construction building in Delhi दिल्ली में इमारत से गिरे सामान ने ली पांच साल की बच्ची की गई जान, पुलिस ने चार लोगों को दबोचा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News5 Year old girl dies after iron rod falls from under-construction building in Delhi

दिल्ली में इमारत से गिरे सामान ने ली पांच साल की बच्ची की गई जान, पुलिस ने चार लोगों को दबोचा

सिर पर रॉड लगने के बाद बच्ची के सिर और दाहिनी आंख में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तुरन्त जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए आईसीयू  में भर्ती करना पड़ा। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 11:01 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में इमारत से गिरे सामान ने ली पांच साल की बच्ची की गई जान, पुलिस ने चार लोगों को दबोचा