दिल्ली में इमारत से गिरे सामान ने ली पांच साल की बच्ची की गई जान, पुलिस ने चार लोगों को दबोचा
सिर पर रॉड लगने के बाद बच्ची के सिर और दाहिनी आंख में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तुरन्त जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका।
Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 11:01 PM
