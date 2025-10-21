दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, 5 साल के बच्चे को अगवा कर मारे ईंट-चाकू; पुलिस को किसकी तलाश?

संक्षेप: पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया।

दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार को 5 साल के बच्चे का अपहरण कर ईंटों और चाकू मारकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे का शव उसके पिता के ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले ड्राइवर नीटू के किराए के मकान से बरामद हुआ। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को शक है कि हत्या की इस वारदात को नीटू ने ही अंजाम दिया, जो कि बच्चे के पिता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले आरोपी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाई थी।। मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नीटू फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। जिसके बाद परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसका शव पास के नीटू के किराए के कमरे में मिला।

डीसीपी स्वामी ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि लड़के के पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और उनके पास सात-आठ वाहन हैं, साथ ही उनके यहां दो ड्राइवर नीतू और वसीम भी काम करते हैं। सोमवार शाम को दोनों ड्राइवरों के बीच शराब के नशे में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद नीटू ने वसीम की पिटाई कर दी थी। मामले की जानकारी जब ट्रांसपोर्टर को मिली, तो उसने हस्तक्षेप किया और वसीम के साथ मारपीट करने के लिए नीटू को को दो-चार थप्पड़ मारे थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए नीटू ने मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय ट्रांसपोर्टर के बेटे का अपहरण कर लिया, वह उसे अपने किराए के मकान में ले गया और फिर ईंटों और चाकू से उसकी हत्या कर दी।