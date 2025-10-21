Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News5 year boy kidnapped n murdered by driver of father in Delhi
दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, 5 साल के बच्चे को अगवा कर मारे ईंट-चाकू; पुलिस को किसकी तलाश?

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, 5 साल के बच्चे को अगवा कर मारे ईंट-चाकू; पुलिस को किसकी तलाश?

संक्षेप: पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया।

Tue, 21 Oct 2025 11:11 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार को 5 साल के बच्चे का अपहरण कर ईंटों और चाकू मारकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे का शव उसके पिता के ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले ड्राइवर नीटू के किराए के मकान से बरामद हुआ। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को शक है कि हत्या की इस वारदात को नीटू ने ही अंजाम दिया, जो कि बच्चे के पिता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले आरोपी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाई थी।। मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नीटू फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। जिसके बाद परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसका शव पास के नीटू के किराए के कमरे में मिला।

डीसीपी स्वामी ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि लड़के के पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और उनके पास सात-आठ वाहन हैं, साथ ही उनके यहां दो ड्राइवर नीतू और वसीम भी काम करते हैं। सोमवार शाम को दोनों ड्राइवरों के बीच शराब के नशे में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद नीटू ने वसीम की पिटाई कर दी थी। मामले की जानकारी जब ट्रांसपोर्टर को मिली, तो उसने हस्तक्षेप किया और वसीम के साथ मारपीट करने के लिए नीटू को को दो-चार थप्पड़ मारे थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए नीटू ने मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय ट्रांसपोर्टर के बेटे का अपहरण कर लिया, वह उसे अपने किराए के मकान में ले गया और फिर ईंटों और चाकू से उसकी हत्या कर दी।

घटना का पता चलने के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा, 'आरोपी ड्राइवर नीटू फरार है। उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आरोपी का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।