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गाजियाबाद में 5 संवेदनशील स्थानों पर सोलर वाले कैमरों से निगरानी की तैयारी, GRP का क्या प्लान

Mar 16, 2026 09:51 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, अमन वत्स
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गाजियाबाद में रेलवे के आउटर क्षेत्र के संवदेनशील स्थानों पर सोलर पैनल कैमरे लगाए जाएंगे। जीआरपी ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा को और अधिक प्रभावी करने के उद्देश्य से 5 स्थानों पर कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजा है। 

गाजियाबाद में 5 संवेदनशील स्थानों पर सोलर वाले कैमरों से निगरानी की तैयारी, GRP का क्या प्लान

गाजियाबाद में रेलवे के आउटर क्षेत्र के संवदेनशील स्थानों पर सोलर पैनल कैमरे लगाए जाएंगे। जीआरपी ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा को और अधिक प्रभावी करने के उद्देश्य से 5 स्थानों पर कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजा है। कैमरे लगने से यहां होनी वाली हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी।

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जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्र ने बताया कि आउटर क्षेत्र में पांच स्थानों पर पांच सोलर पैनल कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। कैमरे लगने से आउटर क्षेत्र में चोरी, झपटमारी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। कई बार ट्रेनों के आउटर पर रुकने के दौरान यात्रियों की आवाजाही होती है और कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कैमरों की मदद से इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे जीआरपी के जवानों को भी काफी मदद मिलेगी। वहीं कड़ी निगरानी होने से किसी भी तरह के अपराधियों के मन में भय स्थापित होगा।

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कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर

आउटर क्षेत्र में पांच स्थानों पर लगने वाले इन कैमरों से निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके लिए जीआरपी थाने में बने कंट्रोल रूम में कुशल जवानों की तैनाती होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के नजर आने पर वहां तैनात संबंधित टीम को सूचित किया जाएगा, ताकि तत्काल इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इससे अपराध की घटनाओं पर तेजी से नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं, जहां रोशनी और बिजली की नियमित व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वहां पारंपरिक कैमरे लगाना और उन्हें लगातार संचालित करना मुश्किल हो जाता है। सोलर पैनल से चलने वाले कैमरे इस समस्या का समाधान साबित होंगे।

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मोबाइल टीम भी सतर्कता

सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिहाज से जीआरपी की मोबाइल टीम भी नजर रखेगी। जीआरपी की मोबाइल टीम दिन के साथ खासकर रात के समय आउटर क्षेत्र में गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। मोबाइल टीम जीआरपी के थाने से लगातार संपर्क में रहेगी, ताकि किसी भी अनहोनी की घटना होने पर तत्काल आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। मोबाइल टीम में कुछ जवान बॉडी वार्न कैमरे के साथ भी तैनात होंगे।

दुर्गेश कुमार मिश्र, जीआरपी प्रभारी, ''आउटर क्षेत्र में पांच स्थानों पर पांच सोलर पैनल कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। जल्द इस पर काम किया जाएगा। कैमरे लगने से आउटर क्षेत्र में चोरी, झपटमारी रोकने में मदद मिल सकेगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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