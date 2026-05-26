Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली की इन 5 मुख्य सड़कों की बदलेगी सूरत, बनाए जाएंगे धूल-मुक्त और ग्रीन 'मॉडल कॉरिडोर'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share

राज्य सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा चिह्नित की गई सड़कें राष्ट्रीय राजधानी की सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों में शामिल हैं और इन पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।

दिल्ली की इन 5 मुख्य सड़कों की बदलेगी सूरत, बनाए जाएंगे धूल-मुक्त और ग्रीन 'मॉडल कॉरिडोर'

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की पांच प्रमुख व्यस्त सड़कों की पहचान करते हुए उनका रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) करते हुए उन्हें 'आदर्श कॉरिडोर' के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकार की योजना इन सड़कों को धूल-मुक्त, हरा-भरा और पैदल चलने वालों के लिए सुविधाजनक बनाने की है। सरकार का कहना है कि योजनाबद्ध विकास होने के बाद ये सड़कें न केवल जाम और प्रदूषण से राहत देंगी, बल्कि इन्हें

रोजगारोन्मुखी और मनोरंजन के लिए उपयुक्त भी बनाया जाएगा। साथ ही ये कॉरिडोर सातों दिन 24 घंटे चालू रहेंगे। इस योजना के लिए सरकार ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा जाम वाले 5 रास्तों की पहचान की है।

LG संधू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

इस रीडेवलपमेंट व डीकंजेस्टेशन (जाम मुक्ति) योजना को लेकर उपराज्यपाल (LG) टीएस संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सड़कों की देखरेख करने वाली एजेंसियों के साथ-साथ 'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' (SPA) के अधिकारी भी शामिल हुए। ये सभी मिलकर सड़कों पर भीड़ कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:मैसेज बहुत कुछ बता रहे;दिल्ली दंगा मामले में आरोपी की बेल पर सुनवाई के दौरान HC

इन 5 सड़कों पर बनाए जाएंगे 'मॉडल कॉरिडोर'

(1) सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली: मिंटो रोड-ITO-कड़कड़डूमा।

(2) सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली (दूसरा रूट): मिंटो रोड-अरुणा आसफ अली मार्ग-जवाहरलाल नेहरू मार्ग-दिल्ली गेट।

(3) यमुना के किनारे का रूट: नेताजी सुभाष मार्ग-शांति वन-महात्मा गांधी मार्ग (यमुना के किनारे)-ITO-IP एस्टेट मेट्रो स्टेशन।

(4) साउथ दिल्ली: धौला कुआं से जेल रोड।

(5) वेस्ट दिल्ली: करियप्पा मार्ग से तिलक नगर क्रॉसिंग तक और नजफगढ़ रोड पर उत्तम नगर-तिलक नगर से राजौरी गार्डन तक का हिस्सा।

ये भी पढ़ें:पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई समेत 5 आरोपी बरी,कोयला घोटाला मामले में CBI को झटका

‘मॉडल रोड’ में होंगी ये प्रमुख विशेषताएं

  • इन चुनी गई सड़कों को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए एक पुख्ता जल निकासी (फुल प्रूफ स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा रात के समय की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अनौपचारिक हस्तशिल्प (क्राफ्ट) बाजारों और मूवेबल वेंडर स्पेस (हटाए जा सकने वाले ठेले/दुकानें) विकसित की जाएंगी।
  • पैदल चलने वालों के लिए यहां एकीकृत रास्ते (पाथवे) और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। साथ ही जिनके बीच-बीच में सार्वजनिक उपयोग की चीजें और आराम करने के लिए शेल्टर भी होंगे।
  • महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहां आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, शॉर्ट-ड्यूरेशन (कम समय की) पार्किंग और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  • इन सड़कों पर वायु प्रदूषण और धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के सेंट्रल वर्ज (बीच के हिस्से) को घास के कालीन से पूरी तरह ढंका जाएगा और पौधों के लिए पाइप से पानी देने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा चिह्नित की गई सड़कें राष्ट्रीय राजधानी की सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों में शामिल हैं और इन पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा केस अभी सुलझा भी नहीं… दिल्ली में नई दुल्हन ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।