दिल्ली की इन 5 मुख्य सड़कों की बदलेगी सूरत, बनाए जाएंगे धूल-मुक्त और ग्रीन 'मॉडल कॉरिडोर'
राज्य सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा चिह्नित की गई सड़कें राष्ट्रीय राजधानी की सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों में शामिल हैं और इन पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की पांच प्रमुख व्यस्त सड़कों की पहचान करते हुए उनका रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) करते हुए उन्हें 'आदर्श कॉरिडोर' के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकार की योजना इन सड़कों को धूल-मुक्त, हरा-भरा और पैदल चलने वालों के लिए सुविधाजनक बनाने की है। सरकार का कहना है कि योजनाबद्ध विकास होने के बाद ये सड़कें न केवल जाम और प्रदूषण से राहत देंगी, बल्कि इन्हें
रोजगारोन्मुखी और मनोरंजन के लिए उपयुक्त भी बनाया जाएगा। साथ ही ये कॉरिडोर सातों दिन 24 घंटे चालू रहेंगे। इस योजना के लिए सरकार ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा जाम वाले 5 रास्तों की पहचान की है।
LG संधू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक
इस रीडेवलपमेंट व डीकंजेस्टेशन (जाम मुक्ति) योजना को लेकर उपराज्यपाल (LG) टीएस संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सड़कों की देखरेख करने वाली एजेंसियों के साथ-साथ 'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' (SPA) के अधिकारी भी शामिल हुए। ये सभी मिलकर सड़कों पर भीड़ कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
इन 5 सड़कों पर बनाए जाएंगे 'मॉडल कॉरिडोर'
(1) सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली: मिंटो रोड-ITO-कड़कड़डूमा।
(2) सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली (दूसरा रूट): मिंटो रोड-अरुणा आसफ अली मार्ग-जवाहरलाल नेहरू मार्ग-दिल्ली गेट।
(3) यमुना के किनारे का रूट: नेताजी सुभाष मार्ग-शांति वन-महात्मा गांधी मार्ग (यमुना के किनारे)-ITO-IP एस्टेट मेट्रो स्टेशन।
(4) साउथ दिल्ली: धौला कुआं से जेल रोड।
(5) वेस्ट दिल्ली: करियप्पा मार्ग से तिलक नगर क्रॉसिंग तक और नजफगढ़ रोड पर उत्तम नगर-तिलक नगर से राजौरी गार्डन तक का हिस्सा।
‘मॉडल रोड’ में होंगी ये प्रमुख विशेषताएं
- इन चुनी गई सड़कों को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए एक पुख्ता जल निकासी (फुल प्रूफ स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा रात के समय की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अनौपचारिक हस्तशिल्प (क्राफ्ट) बाजारों और मूवेबल वेंडर स्पेस (हटाए जा सकने वाले ठेले/दुकानें) विकसित की जाएंगी।
- पैदल चलने वालों के लिए यहां एकीकृत रास्ते (पाथवे) और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। साथ ही जिनके बीच-बीच में सार्वजनिक उपयोग की चीजें और आराम करने के लिए शेल्टर भी होंगे।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यहां आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, शॉर्ट-ड्यूरेशन (कम समय की) पार्किंग और सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- इन सड़कों पर वायु प्रदूषण और धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के सेंट्रल वर्ज (बीच के हिस्से) को घास के कालीन से पूरी तरह ढंका जाएगा और पौधों के लिए पाइप से पानी देने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि सरकार द्वारा चिह्नित की गई सड़कें राष्ट्रीय राजधानी की सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों में शामिल हैं और इन पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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