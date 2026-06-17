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'पुलिस वालों को बनाना था निशाना'- पाकिस्तानी एजेंसी ISI और आतंकी शाहजाद भट्टी से जुड़े 5 और संदिग्ध दबोचे गए

Ratan Gupta नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शाहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े थे। गिरफ्तार लड़कों की उम्र 20-30 साल है। सभी हरियाणा, यूपी और राजस्थान के निवासी हैं।

'पुलिस वालों को बनाना था निशाना'- पाकिस्तानी एजेंसी ISI और आतंकी शाहजाद भट्टी से जुड़े 5 और संदिग्ध दबोचे गए

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शाहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े थे। ये लोग दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे।

हरियाणा, यूपी और राजस्थान के हैं गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी सोहेल (26), दिल्ली के घिटोरनी निवासी सोनू मीणा (30), राजस्थान के दौसा निवासी सचिन कुमार मीणा (20), हरियाणा के नूंह निवासी मोहम्मद कैफ (21) और उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी मोहम्मद रिहान (20) के रूप में हुई है।

जब्त सामग्री में पुलिस को धमकाने के वीडियो भी मिले

दिल्ली पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल की टीम लंबे समय से शाहजाद भट्टी और उसके भारत में सक्रिय नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, शाहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े अबिद जट्ट के पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री में पुलिसकर्मियों को धमकाने और उनका पीछा करने से जुड़े वीडियो भी शामिल हैं।

5 more suspects linked to Pakistani agency ISI and terrorist Shahzad Bhatti arrested

आतंकी संगठन का प्रचार करने की थी जिम्मेदारी

जांच में सामने आया है कि आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कथित आतंकी संगठन 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' (TTH) के समर्थन में ग्राफिटी बनाने, पोस्टर लगाने और संगठन का प्रचार करने का काम सौंपा गया था। पुलिस के मुताबिक, हाल ही में पंजाब के अमृतसर के मजीठा में एक एएसआई की हत्या की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी।

पुलिस का दावा है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार सोहेल ने शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली और फरीदाबाद में कई जगह TTH के ग्राफिटी बनाए थे। वहीं सोनू मीणा और सचिन कुमार मीणा हथियारों की व्यवस्था करने और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों को आर्थिक मदद पहुंचाने में जुटे थे।

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पुलिसकर्मी पर हमला करने के लिए मिले थे 3 लाख

जांच में यह भी सामने आया है कि नूंह निवासी मोहम्मद कैफ को पुलिस थानों और सुरक्षा से जुड़े संस्थानों की रेकी करने तथा युवाओं को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था। मेरठ के मोहम्मद रिहान को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए कथित तौर पर तीन लाख रुपये का लालच दिया गया था। उसने मेरठ में अबिद जट्ट के पोस्टर भी लगाए थे।

पुलिस ने बताया कि इसी मॉड्यूल के तीन अन्य सदस्यों को पहले 'ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0' के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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