काम की बात: दिल्ली में मकान की आस लगाए 5 लाख गरीब परिवारों को पक्की छत मिलेगी
सरकार ने ‘दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026’ को अधिसूचित कर दिया है। इससे राजधानी में रहने वाले लगभग पांच लाख गरीब परिवारों को पक्की छत मिलने की उम्मीद जगी है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली के गरीब परिवारों को भी बेहतर जीवन की सुविधाएं मिलेंगी।
दिल्ली सरकार ने राजधानी की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लगभग पांच लाख गरीब परिवारों (करीब 20 लाख लोग) को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ‘दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026’ को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नीति के तहत एक जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई झुग्गी बस्तियों के पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना और उनके आवासीय भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
सरकार की नई नीति के तहत पात्र झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें यथास्थान पुनर्वास (यानी इन-सीटू रिहैबिलिटेशन) को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति में पुनर्वास के बाद आवासीय परिसरों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिव्यांगजन वाले परिवारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।
विकसित होने वाले आवासीय परिसरों में आवश्यक सामाजिक सुविधाएं भी दी जाएगी। ये संबंधित क्षेत्र के लागू नियोजन प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास के साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण मिल सकेगा।
हर परिवार बेहतर भविष्य का हकदार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली के गरीब परिवारों को केवल रहने के लिए छत ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की सुविधाएं भी मिलें। दिल्ली में रहने वाले गरीब और मेहनतकश परिवारों का राजधानी के निर्माण और विकास में बड़ा योगदान है। झुग्गी में रहने वाला परिवार भी उसी सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का हकदार है, जिसका सपना दिल्ली का हर नागरिक देखता है।
अपील की व्यवस्था भी होगी
पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नीति में कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी कंप्यूटर आधारित लॉटरी से मकानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ शिकायत निवारण और अपील की व्यवस्था भी होगी, ताकि पात्र परिवार अपनी समस्याओं और आपत्तियों को उचित मंच पर उठा सकें। इसके अलावा एक केंद्रीकृत जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
पुनर्विकास के दौरान भी परिवारों के रहने की व्यवस्था
नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि पीपीपी मॉडल के तहत यथास्थान पुनर्विकास के दौरान प्रभावित परिवारों को बिना आवासीय व्यवस्था के नहीं छोड़ा जाएगा। संबंधित डेवलपर को उनके लिए अस्थायी आवास अथवा किराये का मकान उपलब्ध कराना होगा या किराये के लिए आर्थिक सहायता देनी होगी। इस दौरान बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करना भी डेवलपर की जिम्मेदारी होगी।
नई नीति की मुख्य विशेषताएंः
आधुनिक सुविधाएं
प्रत्येक पात्र परिवार को वन बीएचके (एक बेडरूम, हॉल और किचन) का मकान मिलेगा। केवल मकान ही नहीं, बल्कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेल के मैदान भी विकसित किए जाएंगे।
3 किमी के दायरे में पुनर्वास
लाभार्थियों को उनकी मौजूदा झुग्गी बस्ती के स्थान पर या अधिकतम तीन किलोमीटर के दायरे में ही पक्का मकान देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनके रोजगार और सामाजिक जीवन पर असर न पड़े।
अस्थायी आवास या किराया भत्ता
पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के तहत पुनर्विकास के दौरान डेवलपर को प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास, किराये का मकान या किराये के लिए आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
डिजिटल और पारदर्शी आवंटन
मकानों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी और एक केंद्रीकृत जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। शिकायतों के निवारण के लिए अपील की व्यवस्था भी होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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