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10 मिनट की सुनवाई, 5 घंटे तक इंतजार: सौरव दास-आशुतोष रांका 6 दिन से जेल में बंद

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर की दीवार फांदने के मामले में जेल भेजे गए सौरभ दास और आशुतोष रांका को अभी तक रिहाई नहीं मिली। कॉकरोच पार्टी के नेता रविवार को करीब 5 घंटे तक दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में इन दोनों की जमानत पर सुनवाई का इंतजार करते रहे। हालांकि मजिस्ट्रेट ने महज 8-10 मिनट में ही सुववाई खत्म कर दी।

Saurav Das and Ashutosh Ranka were detained on October 13 after allegedly scaling the locked gates of Jantar Mantar.
सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के बंद गेटों को कथित तौर पर फांदने के बाद हिरासत में ले लिया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर सुनवाई के लिए CJP नेता रविवार को मंदिर मार्ग थाने में करीब 5 घंटे तक इंतजार करते रहे। सौरव दास और आशुतोष रांका 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि, मामले की सुनवाई करने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने धमकियों और मानसिक उत्पीड़न का हवाला देकर कार्यवाही को महज 8-10 मिनट में ही खत्म कर दिया। इस वजह से लगातार पांचवें दिन भी दोनों CJP नेताओं की रिहाई का मामला अनसुलझा ही रह गया। बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को अन्य CJP सदस्यों के साथ 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के बंद गेट को फांदने के आरोप में हिरासत में लिया था।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, CJP प्रतिनिधियों ने बताया कि मजिस्ट्रेट दोपहर करीब 2 बजे थाने पहुंचे, लेकिन सुनवाई शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। पार्टी का आरोप है कि 15 अक्टूबर से कई बार बेल बॉन्ड जमा करने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उसके सदस्यों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बार-बार नई आपत्तियां उठाई गईं।

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पुलिस ने बताई नए विरोध प्रदर्शन की योजना वाली बात

दिल्ली पुलिस ने केस की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि CJP के नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका एक और विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। पुलिस ने रविवार को एयरपोर्ट पर दिए गए दीपके के उन बयानों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।

वहीं, पुलिस के दावे के जवाब में CJP के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कोई विरोध-प्रदर्शन करने की योजना नहीं है और वे सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने महज कुछ देर चली इस सुनवाई के दौरान बताया कि SEM ने कहा है कि दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने के कारण उन्हें धमकियां मिल रही हैं और वो मानसिक उत्पीड़न तथा खतरे का सामना करना कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि SEM जब जाने की तैयारी कर रहे थे तब सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।

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CJP सदस्यों ने आरोप लगाया कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर तीन दिन तक चली कार्यवाही के बाद सरकारी वकील वहां पहुंचे। पुलिस ने बाद में बताया कि मजिस्ट्रेट की ओर से धमकियां मिलने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी वकील तीन दिन बाद आए, जबकि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पांच घंटे की देरी से पहुंचे। रत्ना ने कहा, “उन्होंने हमें धमकियां देने के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। मतलब... इसका केस से क्या लेना-देना है? उन्होंने बस सुनवाई में देरी करने के लिए यह सब रचा। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मुझे यकीन है कि वे इसे और आगे टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार को भी छुट्टी है।”

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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