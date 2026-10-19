10 मिनट की सुनवाई, 5 घंटे तक इंतजार: सौरव दास-आशुतोष रांका 6 दिन से जेल में बंद

जंतर-मंतर की दीवार फांदने के मामले में जेल भेजे गए सौरभ दास और आशुतोष रांका को अभी तक रिहाई नहीं मिली। कॉकरोच पार्टी के नेता रविवार को करीब 5 घंटे तक दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में इन दोनों की जमानत पर सुनवाई का इंतजार करते रहे। हालांकि मजिस्ट्रेट ने महज 8-10 मिनट में ही सुववाई खत्म कर दी।

सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के बंद गेटों को कथित तौर पर फांदने के बाद हिरासत में ले लिया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर सुनवाई के लिए CJP नेता रविवार को मंदिर मार्ग थाने में करीब 5 घंटे तक इंतजार करते रहे। सौरव दास और आशुतोष रांका 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि, मामले की सुनवाई करने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने धमकियों और मानसिक उत्पीड़न का हवाला देकर कार्यवाही को महज 8-10 मिनट में ही खत्म कर दिया। इस वजह से लगातार पांचवें दिन भी दोनों CJP नेताओं की रिहाई का मामला अनसुलझा ही रह गया। बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को अन्य CJP सदस्यों के साथ 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के बंद गेट को फांदने के आरोप में हिरासत में लिया था।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, CJP प्रतिनिधियों ने बताया कि मजिस्ट्रेट दोपहर करीब 2 बजे थाने पहुंचे, लेकिन सुनवाई शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। पार्टी का आरोप है कि 15 अक्टूबर से कई बार बेल बॉन्ड जमा करने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उसके सदस्यों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बार-बार नई आपत्तियां उठाई गईं।

पुलिस ने बताई नए विरोध प्रदर्शन की योजना वाली बात दिल्ली पुलिस ने केस की सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि CJP के नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका एक और विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। पुलिस ने रविवार को एयरपोर्ट पर दिए गए दीपके के उन बयानों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।

वहीं, पुलिस के दावे के जवाब में CJP के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कोई विरोध-प्रदर्शन करने की योजना नहीं है और वे सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने महज कुछ देर चली इस सुनवाई के दौरान बताया कि SEM ने कहा है कि दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने के कारण उन्हें धमकियां मिल रही हैं और वो मानसिक उत्पीड़न तथा खतरे का सामना करना कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि SEM जब जाने की तैयारी कर रहे थे तब सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।

CJP सदस्यों ने आरोप लगाया कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर तीन दिन तक चली कार्यवाही के बाद सरकारी वकील वहां पहुंचे। पुलिस ने बाद में बताया कि मजिस्ट्रेट की ओर से धमकियां मिलने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।