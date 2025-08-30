5 encounters in 16 hours in noida police shot one more criminal 16 घंटे में 5 वीं मुठभेड़, नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच फिर हुई ठाएं-ठाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में पिछले कुछ घंटों में लगातार एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। इसमें पुलिस ने कई बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है।

Sat, 30 Aug 2025 02:45 PM
नोएडा पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है। पिछले 16 घंटों में नोएडा पुलिस एनकाउंटर करने में काफी व्यस्त रही है। इस दौरान बीते 16 घंटों के अंदर नोएडा पुलिस ने कुल 5 एनकाउंटर किए हैं। ताजा मामला बाइक लूट करने वाले बदमाशों के साथ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बदमाशों का पीछा कर एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया।

घायल बदमाश के पास क्या-क्या मिला

पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से काफी सामान बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बदमाश के पास से चोरी एक बाइक, तमंचा और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ नोएडा के कई थानों में अलग-अलग धाराओं में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। इसके तहत पिछले 16 घंटों में अकेले नोएडा पुलिस ने 5 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। इन बदमाशों पर कई केस दर्ज थे। इसके साथ ही एनकाउंटर के बाद नोएडा पुलिस की टीमों को बदमाश के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सामान चोरी और लूट के हैं।