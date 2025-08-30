16 घंटे में 5 वीं मुठभेड़, नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच फिर हुई ठाएं-ठाएं

नोएडा में पिछले कुछ घंटों में लगातार एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। इसमें पुलिस ने कई बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है।

नोएडा पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है। पिछले 16 घंटों में नोएडा पुलिस एनकाउंटर करने में काफी व्यस्त रही है। इस दौरान बीते 16 घंटों के अंदर नोएडा पुलिस ने कुल 5 एनकाउंटर किए हैं। ताजा मामला बाइक लूट करने वाले बदमाशों के साथ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बदमाशों का पीछा कर एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया।

घायल बदमाश के पास क्या-क्या मिला पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से काफी सामान बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बदमाश के पास से चोरी एक बाइक, तमंचा और कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ नोएडा के कई थानों में अलग-अलग धाराओं में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।