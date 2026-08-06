गुरुग्राम के 8 से ज्यादा इलाकों में दो दिन गुल रही बिजली, अंधेरे में डूबे मॉल व रिहायशी इलाके; सड़कों पर उतरे लोग
लाइट नहीं रहने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सोहना रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने दखल देकर जाम खुलवाया। लोगों का बढ़ता गुस्सा देखकर बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और उन्हें लोगों को भरोसा दिलाना पड़ा।
गुरुग्राम में सोहना रोड पर बने कई शॉपिंग मॉल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स समेत आठ से ज्यादा इलाकों में पिछले दो दिनों से बिजली नहीं थी, जिसके चलते इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि प्रभावित इलाकों में पानी की कमी भी हो गई। इस दौरान सेक्टर 67 की पिरामिड अर्बन होम्स सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। हालांकि इसके बाद भी वहां 48 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गायब रही, जिसे बुधवार शाम 5 बजे बहाल किया जा सका।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान AIRIA मॉल, एलन मॉल, ओकस और पिरामिड सोसाइटी समेत आठ से ज्यादा जगहों पर लगभग दो दिनों तक बिजली कटी रही। सूत्रों ने बताया कि इतने घंटों तक इन इलाकों में लाइट गुल रहने की वजह बिजली सप्लाई नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट की वजह से आई परेशानी थी, जिसकी वजह से बिजली कट गई। सूत्र ने बताया कि इन आठों इलाकों में जमीन के नीचे बिजली लाइन बिछाई गई है। जिसमें खराबी आने की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
गुस्साए लोगों ने जाम कर दी सोहना रोड
उधर लाइट नहीं रहने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सोहना रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने दखल देकर जाम खुलवाया। लोगों का कहना था कि बिजली न होने से उनकी हाउसिंग सोसायटियों में पानी का संकट पैदा हो गया और उनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा।
स्विचिंग केबल में आई खराबी से परेशान हुए लोग
लोगों का बढ़ता गुस्सा देखकर बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और उन्हें लोगों को भरोसा दिलाना पड़ा। आखिरकार शाम करीब 5 बजे बिजली सप्लाई बहाल हुई। उधर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बादशाहपुर SDO सुनील सैनी ने बिजली गायब होने की वजह बताते हुए कहा कि स्विचिंग केबल में खराबी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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