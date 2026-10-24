दिल्ली के इन 48 गांवों को मिलेगा शहरी दर्जा, सरकार ने जारी की लिस्ट; क्या होगा फायदा
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही राजधानी के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने जा रही है। सरकार ने इन गांवों की लिस्ट भी जारी की है। इसका उद्देश्य इन गांवों को दिल्ली के बदलते शहरी परिदृश्य के अनुरूप बनाना और इनके भविष्य के विकास की बेहतर योजना तैयार करना है।
दिल्ली के 48 गांवों में बेहतर विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने उन्हें ‘शहरी’ दर्जा देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य इन गांवों को दिल्ली के बदलते शहरी परिदृश्य के अनुरूप बनाना और इनके भविष्य के विकास की बेहतर योजना तैयार करना है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस फैसले पीछे की वजह भी बताई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से इन क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों का व्यवस्थित आकलन करने, नागरिक सुविधाओं की बेहतर योजना बनाने और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने का आधार तैयार होगा। हमारा लक्ष्य गांवों की पहचान और उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित गांवों का दर्जा शहरी हो जाएगा। इससे इन गांवों की शहरी स्थिति और उन पर लागू कानूनी और प्रशासनिक नियमों को लेकर स्पष्टता आएगी।
क्या होगा फायदा
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(ए) के तहत इन 48 गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे इन गांवों को दिल्ली के शहरी विकास की योजना में शामिल किया जा सकेगा और उनकी भविष्य की जरूरतों का व्यवस्थित आकलन किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया मास्टर प्लान के मसौदे के अनुरूप विकास की संभावनाओं को समझने में भी मदद करेगी। हालांकि, विकास कार्य संबंधित योजनाओं, मंजूरियों और लागू नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे।
ये गांव शामिल
● बकौली, हमीदपुर, कुलकपुर, सिंघोला, सुंगरपुर दिल्ली, सुंगरपुर शाहदरा, ताजपुर कलां, राजपुर कलां, औचंदी, मुंगेशपुर, शाहपुर गढ़ी, टिहरी दौलतपुर, निजामपुर रसिदपुर, चटेसर, पुर दिल्ली, जगतपुर दिल्ली, पल्ला, सुल्तानपुर माजरा, पुर शाहदरा, सबापुर दिल्ली शामिल हैं।
● बदरपुर खादर, बाकीआबाद, खानपुर खानी, जाफराबाद, जगतपुर शाहदरा, बदरपुर माजरा बुराड़ी, फतेहपुर बेरी, चंदनहोला, बदूसराय, देवराला, घुम्मनहेड़ा, जैनपुर, झटिकरा, कांगनहेड़ी, राघोपुर, रावता, शिकारपुर, बिजवासन, नानक हेड़ी, बकरगढ़, ढांसा, गालिबपुर, इस्सापुर, कैर, मुंडेला कलां, मुंडेला खुर्द, सुरखपुर और चक चिल्ला शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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