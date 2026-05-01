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दिल्ली के 48 गांवों को मिलेगा शहरी दर्जा; सड़क, सीवर, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत होगी बेहतर

May 01, 2026 08:26 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, दिल्ली
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इन 48 गांवों में व अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली सरकार के आदेशों के तहत संपत्तियों का सर्वे भी जारी है। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे राज्य सरकार के शहरी विभाग व केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए निगम द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।

दिल्ली के 48 गांवों को मिलेगा शहरी दर्जा; सड़क, सीवर, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत होगी बेहतर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मास्टर प्लान-2041 के अनुसार दिल्ली के 48 गांवों को जल्द ही शहरी दर्जा दे दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभागों की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को निगम के सदन में लाया जाएगा।

सत्या शर्मा ने बताया कि इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 21 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग में 48 गांवों के शहरीकरण करने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस प्रक्रिया में सभी विभागों व एजेंसियों की भूमिका रहती है, इसलिए सभी की अनुमति जरूरी होती है।

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सदन में लाया जाएगा प्रस्ताव

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम के अधिनियम के तहत इन 48 गांवों को शहरी दर्जा देने के लिए अग्रिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सदन में इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन 48 गांवों को शहरी दर्जा मिलने से वहां पर सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा सकेंगे।

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जारी है सम्पत्तियों का सर्वे

शर्मा ने बताया कि इन गांवों में व अन्य अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली सरकार के आदेशों के तहत संपत्तियों का सर्वे भी जारी है। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे राज्य सरकार के शहरी विभाग व केंद्र सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए निगम द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।

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कई जिलों में मौजूद हैं ये गांव

अध्यक्ष ने बताया कि यह कदम डीडीए के मास्टर प्लान-2041 के अनुरूप है। यह निर्णय, दिल्ली में तेजी से हो रहे शहरीकरण को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। ये 48 गांव दिल्ली के विभिन्न जिलों जैसे बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। जहां आगामी समय में विभिन्न विकास योजनाएं लागू की जानी हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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