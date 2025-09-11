47 years Man arrested for raping his two minor daughters in Gurugram गुरुग्राम में कई साल से बेटियों से रेप कर रहा था पिता, जानते हुए भी चुप थी मां; टीचर की वजह से खुला मामला, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में कई साल से बेटियों से रेप कर रहा था पिता, जानते हुए भी चुप थी मां; टीचर की वजह से खुला मामला

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामThu, 11 Sep 2025 11:15 PM
गुरुग्राम से एक बेहद चौंकाने वाला शर्मनाक मामला सामने आया है, यहां पुलिस ने 47 साल के एक शख्स को अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चियों की शिक्षिका से मिली शिकायत के बाद बुधवार को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस बारे में सबकुछ पता होने के बाद भी बच्चियों की मां कई सालों तक चुप रही। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले छह साल से अपनी 17 साल की बेटी का और पिछले दो सालों से अपनी 12 साल की बेटी का यौन शोषण कर रहा था।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि यह मामला 4 सितंबर को उस समय सामने आया जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बहन ने अपनी शिक्षिका को बताया कि कैसे उसका पिता शराब पीने के बाद उसे अपने कमरे में घसीटकर ले जाता है और उसके साथ मारपीट व गलत काम करता है। साथ ही उसने उन्हें यह भी बताया कि जब वह और उसकी मां इस बात का विरोध करते हैं, तो उसका पिता उनके साथ मारपीट करता है।

स्कूली छात्रा ने टीचर को यह भी बताया कि उसका पिता पिछले छह सालों से उसकी बड़ी बहन के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न कर रहा है। साथ ही यह भी बताया कि उसके पिता ने उसकी बहन का स्कूल जाना बंद करवा दिया है और उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है। इसके अलावा उसे किसी से मिलने की अनुमति भी नहीं है।

पुलिस ने बताया कि छात्रा के खुलासे के बाद उसकी शिक्षिका ने दोनों लड़कियों की मां को फोन लगाया और उनसे इस बारे में बात की, इस दौरान महिला ने भी बच्ची के आरोपों की पुष्टि कर दी, जिसके बाद महिला टीचर ने पुलिस को बुलाते हुए शिकायत दर्ज कराई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में दोनों बच्चियों के आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 10 तथा बीएनएस की धारा 65 के तहत FIR दर्ज की गई है और इसके बाद बुधवार रात उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।

इस बीच, अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को शहर की एक अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।