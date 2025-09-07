पलूशन की शिकार हिंडन नदी में मर चुके हैं जलीय जीव, 450 करोड़ में होगी सफाई, क्या प्लान?

गाजियाबाद की हिंडन नदी सालों से पलूशन का दंश झेल रही है। इसे 9 नाले प्रदूषित करते हैं। सरकार ने इसे साफ करने की प्लानिंग बनाई है। इसके लिए 450 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

प्रदूषण का दंश झेल रही हिंडन को गाजियाबाद में निर्मल करने के लिए 450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। गाजियाबाद में हिंडन को गंदा कर रहे सभी नौ नालों का पानी एसटीपी में शोधित किया जाएगा और फिर इसे हिंडन में डाला जाएगा।

हिंडन सालों से प्रदूषित हो रही है। उद्योगों के रासायनिक अपशिष्ट से लेकर घरों से निकली गंदगी नालों के जरिये हिंडन में डाला जा रहा है। इसे लेकर एनजीटी ने भी नाराजगी जताई थी। हिंडन की स्वच्छता को वापस लाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद जल निगम ने इसका सर्वे किया।

हिंडन नदी में कोई जलीय जीव जीवित नहीं सर्वे में सामने आया है कि गाजियाबाद में नौ नाले सीधे हिंडन में गंदगी गिरा रहे हैं। इन नालों के जरिये रोजाना 150 एमएलडी गंदा पानी हिंडन में गिर रहा है, जिस कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी के चलते हिंडन में कोई जलीय जीव जीवित नहीं है।

7 नालों की होगी टैपिंग जल निगम की योजना के मुताबिक सात नालों की टैपिंग की जाएगी। इनका पानी पाइपलाइन के जरिए एसटीपी तक ले जाया जाएगा। बाकी दोनों नाले मोहननगर जोन में चल रही 331 करोड़ रुपये की सीवर योजना के दायरे में आते हैं, जिसके चलते इनकी टैपिंग इसी योजना में कर दी जाएगी। सीवर नेटवर्क स्थापित होने के बाद इन नालों में पानी काफी कम रहेगा, जिसे इसी योजना के एसटीपी में शोधित किया जाएगा।

अलग एसटीपी भी बनाया जाएगा इस योजना में नालों की टैपिंग के साथ अलग एसटीपी का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। यह एसटीपी 120 एमएलडी की क्षमता का होगा। इसे हिंडन के पास ही बायोडायवर्सिटी पार्क के नजदीक बनाया जाएगा। टैपिंग कर यह गंदा पानी एसटीपी तक पहुंचाने के लिए करीब नौ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है।

एनजीटी के आदेश पर तैयार हुई डीपीआर एक साल पहले लोनी के प्रेम नगर औद्योगिक क्षेत्र का रसायनयुक्त गंदा पानी नाले से होकर हिंडन में गिरने के मामले में एनजीटी में याचिका डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इन औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही जिला प्रशासन और निकायों को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

नमामि गंगे मिशन के तहत होगी सफाई यमुना में गिरने वाले खोड़ा के दो नालों को टैप करने की योजना भी एनजीटी के ही आदेश पर तैयार हुई है। वहीं, हिंडन को निर्मल करने का यह प्रस्ताव नमामि गंगे मिशन के तहत तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसी महीने डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। इस पर स्वीकृति मिलने के बाद बजट जारी होगा और फिर योजना का काम शुरू कर दिया जाएगा।