नोएडा में 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की राह में 5 जगह रुकावटें, कहां-कहां अधूरी पड़ा काम

नोएडा में एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क को नोएडा से ग्रेनो तक ले जाने में पांच जगह रुकावट है। इसके लिए अगले महीने से किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर नोएडा के सीईओ ने भूलेख विभाग को निर्देश जारी किए हैं।

नोएडा में एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर चौड़ी सड़क को नोएडा से ग्रेनो तक ले जाने में पांच जगह रुकावट है। इसके लिए अगले महीने से किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर नोएडा के सीईओ ने भूलेख विभाग को निर्देश जारी किए हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए प्राधिकरण 45 मीटर चौड़ी सड़क की हर रुकावट को दूर करना चाहता है। यह सड़क पूरी बन जाने से एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा, साथ ही एक नया संपर्क मार्ग भी मिल जाएगा। अगले सप्ताह नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होने जा रहा है। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब तक जमीन न मिलने से बीच-बीच में यह सड़क पांच जगहों पर अधूरी पड़ी हुई है। इससे एक्सप्रेसवे के विकल्प के तौर पर वाहन भी नहीं गुजर रहे हैं।

जमीन लेने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू की जाएगी हाल ही में प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने इस सड़क के निर्माण संबधी समीक्षा की थी। इस बैठक में भूलेख विभाग की ओर से बताया गया कि सड़क के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू की जाएगी। जमीन मिलते ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव अभी सुबह-शाम व्यस्त समय में बढ़ा रहता है। कभी-कभी जाम भी लग जाता है। दोनों किनारे पर बनी 45 मीटर सड़क बन जाने से ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को विकल्प मिल जाएगा।

कहां-कहां अधूरी पड़ी सड़क अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की तरफ से नोएडा की ओर चलने पर 45 मीटर रोड सेक्टर-159 के पास करीब 230 मीटर अधूरी है। इसके आगे मोहियापुर और असदुल्लापुर गांव के सामने सेक्टर-163-167 के बीच में दो जगहों पर सड़क 45 मीटर और 75 मीटर अधूरी पड़ी हुई है। फिर सेक्टर-143 बी के विपरीत करीब 75 मीटर दूरी में सड़क नहीं बनी हुई है। इसी तरह नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ चलने पर सेक्टर-146 के पास करीब 234 मीटर सड़क अधूरी है। सेक्टर-125 एमिटी यूनिवर्सिटी के आगे नोएडा की तरफ चलने पर एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड भी अधूरी है।