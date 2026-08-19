दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल; 43 IPS-DANIPS अधिकारियों का तबादला, किया गया इधर से उधर
आदेश के अनुसार जतिन नरवाल संयुक्त सीपी, विशेष शाखा का पदभार संभालेंगे, मिलिंद महादेव डुंबरे पूर्वी रेंज के प्रमुख होंगे और 2007 बैच की अधिकारी नूपुर प्रसाद नई दिल्ली रेंज की संयुक्त सीपी होंगी।
दिल्ली पुलिस में व्यापक फेरबदल हुआ है और मंगलवार को सीनियर लेवल पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 40 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अनुराग कुमार के पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने के बाद यह पहला बड़ा फेरबदल है। इस बारे में राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यातायात प्रभाग का प्रभार 1996 बैच के IPS अधिकारी एवं विशेष आयुक्त (CP) अजय चौधरी को सौंपा गया है। अब तक यातायात प्रभाग का जिम्मा संभाल रहे मनीष अग्रवाल को सुरक्षा इकाई की जिम्मेदारी दी गई है।
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1994 बैच की IPS अधिकारी एवं विशेष सीपी गरिमा भटनागर को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के साथ दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DPHCL) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
विवेक किशोर और सिंधु पिल्लई को मिली ये जिम्मेदारी
तबादला होकर अरुणाचल प्रदेश से आए 1999 बैच के अधिकारी विवेक किशोर को विशेष सीपी SPUWAC और लाइसेंसिंग नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से स्थानांतरित होकर आईं 2001 बैच की अधिकारी सिंधु पिल्लई को सतर्कता के साथ-साथ 'पर्सेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल' का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वीनू बंसल, सुमन गोयल और रजनीश गुप्ता को यहां भेजा
राष्ट्रपति भवन से पुलिस मुख्यालय संबद्ध किए गए संयुक्त सीपी वीनू बंसल को SPUWAC-SPUNER में तैनात किया गया है। संयुक्त सीपी (मुख्यालय) सुमन गोयल पश्चिमी रेंज की प्रमुख होंगी, जबकि रजनीश गुप्ता को संयुक्त सीपी (IFSO) से स्थानांतरित कर संयुक्त सीपी परिवहन रेंज के पद पर भेजा गया है।
जतिन नरवाल, मिलिंद महादेव के पास यह जिम्मेदारी
आदेश के अनुसार जतिन नरवाल संयुक्त सीपी, विशेष शाखा का पदभार संभालेंगे, मिलिंद महादेव डुंबरे पूर्वी रेंज के प्रमुख होंगे और 2007 बैच की अधिकारी नूपुर प्रसाद नई दिल्ली रेंज की संयुक्त सीपी होंगी। पूर्वी रेंज के संयुक्त सीपी अजीत सिंगला 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
साल 2009 बैच की अधिकारी एवं वर्तमान में अतिरिक्त सीपी (IFSO) मोनिका भारद्वाज को अतिरिक्त सीपी (अपराध) के पद पर नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से स्थानांतरित होकर आएए कोआन अतिरिक्त सीपी (मुख्यालय) होंगे।
संजय, दिनेश और वर्षा शर्मा को मिला ये दायित्व
साल 2010 बैच के अधिकारी संजय भाटिया, दिनेश कुमार गुप्ता और वर्षा शर्मा को क्रमशः अतिरिक्त CP IFSO, अतिरिक्त CP DPHCL और अतिरिक्त CP EOW नियुक्त किया गया है। प्रतीक्षा गोदारा अतिरिक्त सीपी (यातायात मुख्यालय) होंगी। पश्चिम दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी सचिन सिंघल और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से आईं श्वेता सिंह चौहान डीसीपी (यातायात) के रूप में सेवाएं देंगे।
दिल्ली पुलिस में फेरबदल
1. सुश्री गरिमा भटनागर, IPS (1994)
वर्तमान पोस्टिंग- Spl CP/EOW
ट्रांसफर- Spl CP/EOW और MD/DPHCL (अतिरिक्त प्रभार)
2. श्री मनीष अग्रवाल, IPS (1996)
वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/ट्रैफिक
ट्रांसफर- Spl. CP/PSD
3. श्री अजय चौधरी, IPS (1996)
वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/PSD
ट्रांसफर- Spl. CP/ट्रैफिक
4. श्री डेविड लालरिनसांगा, IPS (1995)
वर्तमान पोस्टिंग- SPL. CP/ OPS. (PCR और कम्युनिकेशन) (SPUWAC और SPUNER का अतिरिक्त प्रभार)
ट्रांसफर- SPL. CP/ OPS. (PCR और कम्युनिकेशन) साथ ही SPUNER का अतिरिक्त प्रभार
5. श्री अतुल कटियार, IPS (1997)
वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/विजिलेंस (वेलफेयर और लाइसेंसिंग डिवीज़न का अतिरिक्त प्रभार)
ट्रांसफर- Spl. CP/वेलफेयर और लीगल
6. श्री जेगादेसन, IPS (1998)
वर्तमान पोस्टिंग- SPL. CP/ इंटेलिजेंस डिवीज़न (MD/DPHCL का अतिरिक्त प्रभार)
ट्रांसफर- SPL. CP/ इंटेलिजेंस डिवीज़न
7. श्री विवेक किशोर, IPS (1999)
वर्तमान पोस्टिंग- अरुणाचल प्रदेश से ट्रांसफर पर
ट्रांसफर- Spl. CP/SPUWAC और लाइसेंसिंग
8. सुश्री सिंधु पिल्लई, IPS (2001)
वर्तमान पोस्टिंग- A&NI से ट्रांसफर पर
ट्रांसफर- Spl. CP/विजिलेंस और परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल (अतिरिक्त प्रभार)
9. श्री वीनू बंसल, IPS (2004)
वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP, PHQ से जुड़े हुए
ट्रांसफर- CP/SPUWAC और Jt. SPUNER
10. सुश्री सुमन गोयल, IPS (2005)
वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/HQ
ट्रांसफर- Jt. CP/वेस्टर्न रेंज
11. श्री रजनीश गुप्ता, (2005) IPS
वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/IFSO
ट्रांसफर- Jt. CP/Transport Range
12. श्री जतिन नरवाल, IPS (2006)
वर्तमान पोस्टिंग- Jt CP/Western Range
ट्रांसफर- Jt CP/ Special Branch
13. श्री मिलिंद महादेव डंबरे, IPS (2006)
वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/Tpt Range
ट्रांसफर- Jt. CP/Eastern Range (01/09/2026 से प्रभावी)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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