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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल; 43 IPS-DANIPS अधिकारियों का तबादला, किया गया इधर से उधर

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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आदेश के अनुसार जतिन नरवाल संयुक्त सीपी, विशेष शाखा का पदभार संभालेंगे, मिलिंद महादेव डुंबरे पूर्वी रेंज के प्रमुख होंगे और 2007 बैच की अधिकारी नूपुर प्रसाद नई दिल्ली रेंज की संयुक्त सीपी होंगी।

43 IPS/DANIPS officers transferred/posted with immediate effect; official orders issued.
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 IPS-DANIPS अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

दिल्ली पुलिस में व्यापक फेरबदल हुआ है और मंगलवार को सीनियर लेवल पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 40 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अनुराग कुमार के पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने के बाद यह पहला बड़ा फेरबदल है। इस बारे में राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यातायात प्रभाग का प्रभार 1996 बैच के IPS अधिकारी एवं विशेष आयुक्त (CP) अजय चौधरी को सौंपा गया है। अब तक यातायात प्रभाग का जिम्मा संभाल रहे मनीष अग्रवाल को सुरक्षा इकाई की जिम्मेदारी दी गई है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1994 बैच की IPS अधिकारी एवं विशेष सीपी गरिमा भटनागर को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के साथ दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DPHCL) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विवेक किशोर और सिंधु पिल्लई को मिली ये जिम्मेदारी

तबादला होकर अरुणाचल प्रदेश से आए 1999 बैच के अधिकारी विवेक किशोर को विशेष सीपी SPUWAC और लाइसेंसिंग नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से स्थानांतरित होकर आईं 2001 बैच की अधिकारी सिंधु पिल्लई को सतर्कता के साथ-साथ 'पर्सेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल' का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वीनू बंसल, सुमन गोयल और रजनीश गुप्ता को यहां भेजा

राष्ट्रपति भवन से पुलिस मुख्यालय संबद्ध किए गए संयुक्त सीपी वीनू बंसल को SPUWAC-SPUNER में तैनात किया गया है। संयुक्त सीपी (मुख्यालय) सुमन गोयल पश्चिमी रेंज की प्रमुख होंगी, जबकि रजनीश गुप्ता को संयुक्त सीपी (IFSO) से स्थानांतरित कर संयुक्त सीपी परिवहन रेंज के पद पर भेजा गया है।

जतिन नरवाल, मिलिंद महादेव के पास यह जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार जतिन नरवाल संयुक्त सीपी, विशेष शाखा का पदभार संभालेंगे, मिलिंद महादेव डुंबरे पूर्वी रेंज के प्रमुख होंगे और 2007 बैच की अधिकारी नूपुर प्रसाद नई दिल्ली रेंज की संयुक्त सीपी होंगी। पूर्वी रेंज के संयुक्त सीपी अजीत सिंगला 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

साल 2009 बैच की अधिकारी एवं वर्तमान में अतिरिक्त सीपी (IFSO) मोनिका भारद्वाज को अतिरिक्त सीपी (अपराध) के पद पर नियुक्त किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से स्थानांतरित होकर आएए कोआन अतिरिक्त सीपी (मुख्यालय) होंगे।

संजय, दिनेश और वर्षा शर्मा को मिला ये दायित्व

साल 2010 बैच के अधिकारी संजय भाटिया, दिनेश कुमार गुप्ता और वर्षा शर्मा को क्रमशः अतिरिक्त CP IFSO, अतिरिक्त CP DPHCL और अतिरिक्त CP EOW नियुक्त किया गया है। प्रतीक्षा गोदारा अतिरिक्त सीपी (यातायात मुख्यालय) होंगी। पश्चिम दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी सचिन सिंघल और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से आईं श्वेता सिंह चौहान डीसीपी (यातायात) के रूप में सेवाएं देंगे।

दिल्ली पुलिस में फेरबदल

1. सुश्री गरिमा भटनागर, IPS (1994)

वर्तमान पोस्टिंग- Spl CP/EOW

ट्रांसफर- Spl CP/EOW और MD/DPHCL (अतिरिक्त प्रभार)

2. श्री मनीष अग्रवाल, IPS (1996)

वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/ट्रैफिक

ट्रांसफर- Spl. CP/PSD

3. श्री अजय चौधरी, IPS (1996)

वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/PSD

ट्रांसफर- Spl. CP/ट्रैफिक

4. श्री डेविड लालरिनसांगा, IPS (1995)

वर्तमान पोस्टिंग- SPL. CP/ OPS. (PCR और कम्युनिकेशन) (SPUWAC और SPUNER का अतिरिक्त प्रभार)

ट्रांसफर- SPL. CP/ OPS. (PCR और कम्युनिकेशन) साथ ही SPUNER का अतिरिक्त प्रभार

5. श्री अतुल कटियार, IPS (1997)

वर्तमान पोस्टिंग- Spl. CP/विजिलेंस (वेलफेयर और लाइसेंसिंग डिवीज़न का अतिरिक्त प्रभार)

ट्रांसफर- Spl. CP/वेलफेयर और लीगल

6. श्री जेगादेसन, IPS (1998)

वर्तमान पोस्टिंग- SPL. CP/ इंटेलिजेंस डिवीज़न (MD/DPHCL का अतिरिक्त प्रभार)

ट्रांसफर- SPL. CP/ इंटेलिजेंस डिवीज़न

7. श्री विवेक किशोर, IPS (1999)

वर्तमान पोस्टिंग- अरुणाचल प्रदेश से ट्रांसफर पर

ट्रांसफर- Spl. CP/SPUWAC और लाइसेंसिंग

8. सुश्री सिंधु पिल्लई, IPS (2001)

वर्तमान पोस्टिंग- A&NI से ट्रांसफर पर

ट्रांसफर- Spl. CP/विजिलेंस और परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल (अतिरिक्त प्रभार)

9. श्री वीनू बंसल, IPS (2004)

वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP, PHQ से जुड़े हुए

ट्रांसफर- CP/SPUWAC और Jt. SPUNER

10. सुश्री सुमन गोयल, IPS (2005)

वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/HQ

ट्रांसफर- Jt. CP/वेस्टर्न रेंज

11. श्री रजनीश गुप्ता, (2005) IPS

वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/IFSO

ट्रांसफर- Jt. CP/Transport Range

12. श्री जतिन नरवाल, IPS (2006)

वर्तमान पोस्टिंग- Jt CP/Western Range

ट्रांसफर- Jt CP/ Special Branch

13. श्री मिलिंद महादेव डंबरे, IPS (2006)

वर्तमान पोस्टिंग- Jt. CP/Tpt Range

ट्रांसफर- Jt. CP/Eastern Range (01/09/2026 से प्रभावी)

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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