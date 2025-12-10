Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
42000 Liquor Bottles Worth 10 Crore Seized from Gurugram wine shop one bottle Priced more than a Lakh
गुरुग्राम ठेके से 10 करोड़ रुपए की 42000 बोतलें पकड़ी, एक बोतल की कीमत 1.50 लाख तक

संक्षेप:

गुरुग्राम में पुलिस और एक्साइज विभाग ने एक ठेके से 10 करोड़ कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। कुल 42 हजार बोतलें पकड़ी गईं। इनकी कीमत पांच हजार से 1.50 रुपए तक थी।

Dec 10, 2025 10:54 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share

पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गुरुग्राम में अवैध विदेशी शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया है। सिग्नेचर ग्लोबल टावर के पास दी ठेका नाम से चल रही शराब की दुकान से इम्पोर्टेड शराब की करीब 42 हजार बोतलें बरामद हुई हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।

एक बोतल की कीमत 1.50 लाख तक

यहां जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, चिवास रीगल, ग्लेनफिडिच और मैकलन जैसे प्रीमियम ब्रांड की हजारों बोतलें थीं। इनकी कीमत 5 हजार रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक है। यह ठेका काफी समय से चल रहा था और एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल लंबे समय से चल रहा है। अब लगातार शिकायतें मिलने और चंडीगढ़ से दबाव आने के बाद छापा मारा गया।

बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम तक नहीं था

ये शराब बिना वैध कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दिये देश में लाई गई थी। इन बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम तक नहीं लगा था। ये अवैध और तस्करी की गई शराब थी, जिसे यहां कई गुना मुनाफे में बेचा जा रहा था। हाई-प्रोफाइल लोग इसके खरीददार थे। फिलहाल जांच जारी है और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापेमारी की भनक लगते ही दुकान मालिक फरार हो गया।

एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत

कस्टम ड्यूटी चोरी होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक इसके तार जुड़े हैं। गुरुग्राम में इस तरह कई दूसरे ठेकों पर भी अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खेल चलता मिल सकता है। जांच के नाम पर खानापूर्ति की बजाय अगर गहराई से जांच हो तो अवैध विदेशी शराब के कारोबार का और भी बड़े लेवल का स्कैम सामने आ सकता है।

