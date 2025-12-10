गुरुग्राम ठेके से 10 करोड़ रुपए की 42000 बोतलें पकड़ी, एक बोतल की कीमत 1.50 लाख तक

संक्षेप: गुरुग्राम में पुलिस और एक्साइज विभाग ने एक ठेके से 10 करोड़ कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। कुल 42 हजार बोतलें पकड़ी गईं। इनकी कीमत पांच हजार से 1.50 रुपए तक थी।

पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गुरुग्राम में अवैध विदेशी शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया है। सिग्नेचर ग्लोबल टावर के पास दी ठेका नाम से चल रही शराब की दुकान से इम्पोर्टेड शराब की करीब 42 हजार बोतलें बरामद हुई हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।

एक बोतल की कीमत 1.50 लाख तक यहां जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, चिवास रीगल, ग्लेनफिडिच और मैकलन जैसे प्रीमियम ब्रांड की हजारों बोतलें थीं। इनकी कीमत 5 हजार रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक है। यह ठेका काफी समय से चल रहा था और एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल लंबे समय से चल रहा है। अब लगातार शिकायतें मिलने और चंडीगढ़ से दबाव आने के बाद छापा मारा गया।

बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम तक नहीं था ये शराब बिना वैध कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दिये देश में लाई गई थी। इन बोतलों पर हरियाणा सरकार का होलोग्राम तक नहीं लगा था। ये अवैध और तस्करी की गई शराब थी, जिसे यहां कई गुना मुनाफे में बेचा जा रहा था। हाई-प्रोफाइल लोग इसके खरीददार थे। फिलहाल जांच जारी है और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापेमारी की भनक लगते ही दुकान मालिक फरार हो गया।

एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत कस्टम ड्यूटी चोरी होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। एक्साइज अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक इसके तार जुड़े हैं। गुरुग्राम में इस तरह कई दूसरे ठेकों पर भी अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खेल चलता मिल सकता है। जांच के नाम पर खानापूर्ति की बजाय अगर गहराई से जांच हो तो अवैध विदेशी शराब के कारोबार का और भी बड़े लेवल का स्कैम सामने आ सकता है।