42 companies at one Delhi address, Suspicion mounts against the Luthra brothers for a major corporate fraud.
दिल्ली के 1 पते पर 42 कंपनियां! क्या लूथरा भाई शेल कंपनी की मदद से कर रहे थे अरबों का फ्रॉड?

संक्षेप:

Luthra Brothers: सामने आया है कि उत्तर दिल्ली के एक ही पते पर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों से सौरभ और गौरव लूथरा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए हैं। यह पैटर्न शेल कंपनियों, लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों की ओर इशारा करता है।

Dec 11, 2025 06:49 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Luthra Brothers: दिल्ली के नामी होस्पिटैलिटी कारोबारियों और ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब हादसे के आरोपी लूथरा भाइयों पर अब एक नया शक गहराता जा रहा है। ये नया शक, ‘बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड’ करने से जुड़ा है। सामने आया है कि उत्तर दिल्ली के एक ही पते पर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों से सौरभ और गौरव लूथरा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए हैं। यह पैटर्न शेल कंपनियों, लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों की ओर इशारा करता है। इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है, क्या इन वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए लूथरा भाई करोड़ों-अरबों का फ्रॉड कर रहे थे?

एक ही पते पर 42 कंपनियां, गहराया शक

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉरपोरेट से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच-पड़ताल में सामने आया है कि लूथरा भाइयों का संबंध 42 कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) से है। इनमें से कई कंपनियां केवल कागज़ों पर ही मौजूद हैं। न कोई ऑपरेशनल ट्रैक, न वेबसाइट पर कोई ऐक्टिविटी और ना ही लीगल बिजनेस पता। विशेषज्ञों के मुताबिक, आम तौर पर ऐस शेल कंपनियों के नेटवर्क करते हैं। इसलिए इनके ऊपर शक गहरा रहा है कि इसका उपयोग वित्तीय लेन-देन छिपाने या अवैध कमाई को सफेद करने में होता होगा। इस शक के आधार पर ही करोड़ों के फ्रॉड की आशंका जताई जा रही है।

थाईलैंड में आउटलेट के दावे भी झूठे?

लूथरा ब्रदर्स की कंपनियों ने मार्केटिंग कैंपेन में दावा किया था कि उनका एक आउटलेट फुकेत, थाईलैंड में है। लेकिन दस्तावेज़ों और जमीनी जानकारी की पड़ताल में न तो कोई ऑपरेशनल यूनिट मिली, न पता, न कस्टमर रिव्यू। सूत्रों के अनुसार, यह दावा भी महज दिखावा साबित हो रहा है।

इन संदिग्ध कंपनियों में शामिल हैं- ओएसआरजे फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग एफएस पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग लाइफ़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, बीइंग भारत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, वर्च्यू फ़ूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड।

फुकेत में हिरासत, अब भारत लाएगी गोवा पुलिस

गौरतलब है कि 6 दिसंबर को गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के कुछ ही घंटों बाद लूथरा भाई दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए थे। बुधवार को दोनों को फुकेत में हिरासत में ले लिया गया।

सूत्रों ने बताया कि गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड रवाना होगी, जहां से दोनों आरोपियों को भारत लाया जाएगा। उन पर अब सिर्फ 'लापरवाही से मौत' का नहीं, बल्कि संभावित कॉरपोरेट मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनी नेटवर्क चलाने का भी शक गहराता जा रहा है। हालांकि इसकी असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी।

