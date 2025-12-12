दिल्ली के एक पते पर 42 कंपनियां, कैसे हुआ लूथरा ब्रदर्स एम्पायर का उदय और पतन

संक्षेप: गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ था। 'मामाज़ बुओई' नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सस्ते खाने और म्यूजिक की तलाश में अपनी ओर खींचता था।

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ था। 'मामाज़ बुओई' नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सस्ते खाने और म्यूजिक की तलाश में अपनी ओर खींचता था।

लूथरा ब्रदर्स का यह साधारण का कैफे उनके लिए एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिस पर वे जल्द ही राज करने वाले थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके दोनों भाई काफी होशियार हैं। खुद को "गोल्ड मेडलिस्ट" बताने वाला सौरभ बोल्ड और तेजतर्रार है, जबकि गौरव इस सफलता के पीछे का शांत आर्किटेक्ट है।

उन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने इंडिया की नाइटलाइट को रोशन कर दिया। दिल्ली के सिविल लाइंस में छोटी सफलता के बाद लूथरा ब्रदर्स के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया, जब कोविड के बाद पर्यटन में उछाल के बीच उन्होंने गोवा के वागाटोर में रोमियो लेन की शुरुआत की।

बता दें कि 6 दिसंबर को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे।

टूरिस्ट को रिझाते थे रोमियो लेन अरब सागर से सटी चट्टानें, रात में आग से खेलते कलाकार, खुली छतों पर बजते बॉलीवुड के गाने—रोमियो लेन अब नाइट क्लब नहीं रहा। यह एक टूरिस्ट्स को रिझाने के लिए एक चुंबकीय तमाशा था।

रोमियो लेन एक एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसे होस्ट कर मोटी कमाई करने को मॉल्स ने सिर्फ भारी भरकम फीस चुकाई बल्कि सख्त फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर राजी हुए। दिल्ली से इंदौर, नागपुर, आगरा, देहरादून और दुबई तक यह एम्पायर बहुत तेजी से फैला। रोमियो लेन का बिर्च और काहा भी इसमें शामिल हो गए।

अब पूरे भारत में 25 से ज्यादा आउटलेट चल रहे हैं। खबर है कि लगभग 25 और खुलने वाले हैं। बहुत कम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड इतनी तेजी से बढ़े थे।

मार्च 2024 में भाइयों ने गोवा के अरपोरा में एक बड़ा आउटपोस्ट खोला, जिसे भारत का पहला आइलैंड बार कहा गया। लेकिन वे कहते हैं कि सुरक्षा नियमों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। एक बड़े नाइटक्लब के लिए एक ही एग्जिट था। बेसमेंट किचन में बदल गए। लोकल पंचायत के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। दिसंबर की एक मनहूस रात को, रोमियो लेन के पास बर्च में आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई।

इसके बाद का असर बहुत तेजी से हुआ। दोनों भाई थाईलैंड भाग गए। गुरुवार सुबह, थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया।

जांचकर्ताओं ने जांच में 42 कंपनियों और LLPs के एक कॉर्पोरेट जाल का पता लगाया है, जिनमें से कई का दिल्ली में एक ही ऑफिस का पता दर्ज है - यह कॉर्पोरेट लेयरिंग और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासिक संकेत हैं। एजेंसियां ​​गहरी जांच की तैयारी कर रही हैं।

जो एम्पायर कभी लाइट, म्यूजिक और तमाशे से चमकता था, अब उसका भविष्य अनिश्चित है। सोशल मीडिया पर मांगी गई माफी उन परिवारों को राहत नहीं दे सकती जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे।