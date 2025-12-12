Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर News42 companies 1 Delhi address: Luthra brothers empire rise and fall Romeo Lane tragedy
दिल्ली के एक पते पर 42 कंपनियां, कैसे हुआ लूथरा ब्रदर्स एम्पायर का उदय और पतन

दिल्ली के एक पते पर 42 कंपनियां, कैसे हुआ लूथरा ब्रदर्स एम्पायर का उदय और पतन

संक्षेप:

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ था। 'मामाज़ बुओई' नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सस्ते खाने और म्यूजिक की तलाश में अपनी ओर खींचता था।

Dec 12, 2025 11:27 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोवा/नई दिल्ली
share

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ था। 'मामाज़ बुओई' नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सस्ते खाने और म्यूजिक की तलाश में अपनी ओर खींचता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स का यह साधारण का कैफे उनके लिए एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिस पर वे जल्द ही राज करने वाले थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके दोनों भाई काफी होशियार हैं। खुद को “गोल्ड मेडलिस्ट” बताने वाला सौरभ बोल्ड और तेजतर्रार है, जबकि गौरव इस सफलता के पीछे का शांत आर्किटेक्ट है।

उन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने इंडिया की नाइटलाइट को रोशन कर दिया। दिल्ली के सिविल लाइंस में छोटी सफलता के बाद लूथरा ब्रदर्स के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया, जब कोविड के बाद पर्यटन में उछाल के बीच उन्होंने गोवा के वागाटोर में रोमियो लेन की शुरुआत की।

बता दें कि 6 दिसंबर को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे।

टूरिस्ट को रिझाते थे रोमियो लेन

अरब सागर से सटी चट्टानें, रात में आग से खेलते कलाकार, खुली छतों पर बजते बॉलीवुड के गाने—रोमियो लेन अब नाइट क्लब नहीं रहा। यह एक टूरिस्ट्स को रिझाने के लिए एक चुंबकीय तमाशा था।

रोमियो लेन एक एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसे होस्ट कर मोटी कमाई करने को मॉल्स ने सिर्फ भारी भरकम फीस चुकाई बल्कि सख्त फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर राजी हुए। दिल्ली से इंदौर, नागपुर, आगरा, देहरादून और दुबई तक यह एम्पायर बहुत तेजी से फैला। रोमियो लेन का बिर्च और काहा भी इसमें शामिल हो गए।

अब पूरे भारत में 25 से ज्यादा आउटलेट चल रहे हैं। खबर है कि लगभग 25 और खुलने वाले हैं। बहुत कम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड इतनी तेजी से बढ़े थे।

मार्च 2024 में भाइयों ने गोवा के अरपोरा में एक बड़ा आउटपोस्ट खोला, जिसे भारत का पहला आइलैंड बार कहा गया। लेकिन वे कहते हैं कि सुरक्षा नियमों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। एक बड़े नाइटक्लब के लिए एक ही एग्जिट था। बेसमेंट किचन में बदल गए। लोकल पंचायत के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। दिसंबर की एक मनहूस रात को, रोमियो लेन के पास बर्च में आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई।

इसके बाद का असर बहुत तेजी से हुआ। दोनों भाई थाईलैंड भाग गए। गुरुवार सुबह, थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया।

जांचकर्ताओं ने जांच में 42 कंपनियों और LLPs के एक कॉर्पोरेट जाल का पता लगाया है, जिनमें से कई का दिल्ली में एक ही ऑफिस का पता दर्ज है - यह कॉर्पोरेट लेयरिंग और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासिक संकेत हैं। एजेंसियां ​​गहरी जांच की तैयारी कर रही हैं।

जो एम्पायर कभी लाइट, म्यूजिक और तमाशे से चमकता था, अब उसका भविष्य अनिश्चित है। सोशल मीडिया पर मांगी गई माफी उन परिवारों को राहत नहीं दे सकती जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे।

फ्रेंचाइजी रोमियो लेन नाम छोड़ने और अलग से आउटलेट चलाने की बात कर रहे हैं। ग्लैमर खत्म हो गया है। एक दशक में बना एम्पायर अब खतरे में है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।