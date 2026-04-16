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घर में लगी भीषण आग तो, भयानक करंट वाले तारों पर चलकर बचाई जान; दिल्ली का VIDEO वायरल

Apr 16, 2026 09:32 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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इस घटना की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘PCR कॉल मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल अंकित ने देखा कि पहली मंजिल पर एक आदमी फंसा हुआ है, जबकि आग पूरी इमारत में फैल चुकी थी।’

घर में लगी भीषण आग तो, भयानक करंट वाले तारों पर चलकर बचाई जान; दिल्ली का VIDEO वायरल

दिल्ली में हाल ही में एक मकान में भीषण आग लग गई, इस दौरान एक शख्स उस मकान के अंदर ही फंस गया। लेकिन इसके बाद उस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ किया उसे जानकर लोग ना सिर्फ हैरान हो रहे हैं, बल्कि उसके लिए उस शख्स की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल मकान की पहली मंजिल पर फंसने के बाद भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और वह घर की बालकनी के सामने से गुजरे बिजली के तारों पर चलकर पड़ोस के मकान तक पहुंच गया, जहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे ऊपर खींचकर उसे बचा लिया।

इस घटना की जानकारी देते हुए गुरुवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 अप्रैल को बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में हुई थी। जिसका वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान मकान की पहली मंजिल पर भीषण आग लग गई थी, जो बेहद तेजी से फैल भी रही थी। इसी दौरान 41 वर्षीय तुषार अनुराग उस घर की पहली मंजिल पर फंस गया था। हालांकि इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी।

करंट वाले तारों पर चलकर बचाई जान

इस घटना के सामने आए वीडियो में तुषार अपनी बालकनी में खड़ा बेहद डरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच आग के बेकाबू होने जाने पर वह बालकनी के सामने से गुजर रहे हाईवोल्टेज वाले बिजली के तारों पर उतर जाता है, और फिर अपनी जान बचाने के लिए तारों पर धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गिरने से बचने के लिए वह संतुलन बनाने के लिए ढीले तारों को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ता है, जबकि उसके पीछे आग की लपटें तेजी से भड़कती नजर आती हैं।

इस वजह से तुषार को नहीं लगा करंट

इसके बाद इस तरह धीरे-धीरे चलकर तुषार जैसे ही दूसरे मकान के पास पहुंचता है, बगल वाली बालकनी पर मौजूद दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल उसे ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद तुषार की जान बच जाती है। इस पूरी घटना को सड़क पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। तुषार को करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि बालकनी के पास से जो तार गुजर रहे हैं वो सब इंसुलेशन वाले तार हैं, यानि उन पर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी हुई है।

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दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बुझाई आग

इस घटना की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'PCR कॉल मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल अंकित ने देखा कि पहली मंजिल पर एक आदमी फंसा हुआ है, जबकि आग पूरी इमारत में फैल चुकी थी।' इसके तुरंत बाद, दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और उन्होंने मकान में लगी आग बुझा दी।

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पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, और विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के साथ बताया जा रहा है कि यह आग उस घर में रहने वाले लोगों के बीच हुए पारिवारिक विवाद के बाद भड़की थी।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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