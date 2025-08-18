गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और DL होगा रद्द, गाजियाबाद में 41000 के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, किन्हें दी जा रही सजा

गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने दस या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 हजार वाहनों और उनके चालकों को चिह्नित कर लिया है। ऐसे वाहनों के पंजीकरण और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे।

गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने दस या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 हजार वाहनों और उनके चालकों को चिह्नित कर लिया है। ऐसे वाहनों के पंजीकरण और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिस ने निरस्तीकरण के लिए 1,339 की सूची आरटीओ कार्यालय को भेज दी है। बाकी पर भी दो महीने के भीतर कार्रवाई होनी है।

एडिशनल सीपी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी ने बीते 19 जून को पुलिस लाइंस में उपलब्ध उपकरण, सामग्री और किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने नशे में वाहन चलाने वालों, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, तीन सवारी, शीशों पर काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ रोजाना चालान और सीज की कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके अलावा दस या इससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को चिह्नित कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग को पत्राचार करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दस या दस से अधिक चालान कटवाने वाले लोगों को चिह्नित करने में जुट गई। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि ऐसे 41 हजार 183 वाहन चिह्नित हुए, जिन पर दस या दस से अधिक मामले लंबित हैं।

पहले चरण में 1,339 की सूची भेजी गई दस या इससे अधिक चालान वाले वाहनों और उनके मालिकों की पहली सूची संभागीय परिवहन विभाग को भेज दी गई है। इस में 1,339 वाहन और उनके मालिकों के नाम दिए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग से इन लोगों का वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति की गई है। एडीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले अन्य वाहन चालकों की सूची भी जल्द भेजी जाएगी। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन और उनके मालिकों की सूची ट्रैफिक पुलिस से मिली है। संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इनसे 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लंबित चालान वाले वाहनों में अधिकतर ऑटो दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले वाहनों में सबसे ज्यादा ऑटो हैं। इन पर क्षमता से अधिक सवारी, गलत दिशा में चलने, बिना परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन आदि के चालान हैं। दूसरे नंबर पर हल्के वाहन और तीसरे नंबर पर दोपहिया वाहन हैं।

इसके अलावा दस या उससे अधिक लंबित चालान वाले ज्यादातर वाहन गाजियाबाद में पंजीकृत हैं। कुछ वाहन नोएडा, दिल्ली और हापुड़ में भी पंजीकृत हैं, जिन पर चालान लंबित हैं। एडीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि सभी पंजीकरण रद्द कराने के लिए संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी को पत्राचार शुरू कर दिया गया है। दो सप्ताह के भीतर सभी लंबित चालान वाले वाहनों के संबंध में पत्राचार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।