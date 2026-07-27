40 साल पहले आज: जब पंजाब में आतंकी हमले के बाद जल उठी थी दिल्ली; दंगे भड़कने की पूरी कहानी

1986 Delhi riots: 40 साल पहले, 27 जुलाई 1986 को पंजाब के मुक्तसर में हुए आतंकी हमले के विरोध के बाद दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। जानिए कैसे एक आतंकी वारदात ने राजधानी को हिंसा की आग में झोंक दिया, सरकार ने क्या कदम उठाए और आई.के. गुजराल समेत नेताओं ने शांति की अपील क्यों की।

1986 Delhi riots: 27 जुलाई 1986... राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अचानक तनाव फैल गया। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर और आसपास के इलाकों में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर आई। देखते ही देखते घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। पथराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पांच लोगों की मौत हो गई, 45 लोग घायल हुए और प्रशासन को तिलक नगर थाना क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। सेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया और जनकपुरी व तिलक नगर में फ्लैग मार्च कराया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली में अचानक इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया था? इसकी वजह राजधानी में नहीं, बल्कि करीब 250 किलोमीटर दूर पंजाब में हुई एक भयावह आतंकी वारदात थी।

आखिर पंजाब में क्या हुआ था? तारीख थी 25 जुलाई 1986। जगह थी पंजाब का मुक्तसर इलाका। आतंकी पहले से ही घात लगाए बैठे थे, उन्होंने एक बस को रोक लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों को नीचे उतारा और एक एक कर उनमें से 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि उस दौरान पंजाब आतंकवाद की गंभीर चुनौती से जूझ रहा था। लेकिन इस तरह के नरसंहार से सबकी रूह कांप गई।

इस घटना के बाद पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारी गुस्सा फैल गया। पांच राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया। इसे व्यापारिक संगठनों और अन्य संस्थाओं का भारी समर्थन मिला। शहरों और कस्बों में बाजार बंद रहे और लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताया।

फिर पंजाब की आग दिल्ली तक कैसे पहुंची? दरअसल, घटना तो मुक्तसर में हुई थी। लेकिन इसके विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। देखते ही देखते कुछ जगहों पर विरोध हिंसक हो गया। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर और आसपास के इलाकों में भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई मकानों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पूर्वी, दक्षिणी और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों से भी पथराव की घटनाएं सामने आईं।

स्थिति लगातार बिगड़ती देख प्रशासन ने तिलक नगर थाना क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया। सेना को स्टैंडबाय पर रखा गया और पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा कायम करने की कोशिश की गई।

केंद्र ने पंजाब के सीएम को भेजे सख्त निर्देश तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला से बात कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। बरनाला ने बताया कि हमले में शामिल चार आतंकियों में से एक की पहचान हो चुकी है और सुरक्षा बल बाकी हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।

आई.के. गुजराल समेत नेताओं ने क्या अपील की? मुक्तसर नरसंहार और उसके बाद पैदा हुए तनाव के बीच कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वरिष्ठ नेता आई.के. गुजराल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया कि 9 अगस्त 1986 को दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

बैठक में नेताओं ने कहा कि किसी भी तरह की भड़काऊ प्रतिक्रिया केवल उन ताकतों को फायदा पहुंचाएगी जो देश में सांप्रदायिक विभाजन और अस्थिरता फैलाना चाहती हैं। लोगों से सभी समुदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई।

आतंकवादियों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था… 1986 की यह घटना दिखाती है कि एक राज्य में हुई आतंकी वारदात का असर कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य तक पहुंच सकता है। मुक्तसर में आतंकियों की गोलीबारी से शुरू हुआ घटनाक्रम दिल्ली में हिंसा और कर्फ्यू तक जा पहुंचा। इसके बाद सरकार की कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की शांति की अपील भी उतनी ही अहम साबित हुई।