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40 साल पहले आज: जब पंजाब में आतंकी हमले के बाद जल उठी थी दिल्ली; दंगे भड़कने की पूरी कहानी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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1986 Delhi riots: 40 साल पहले, 27 जुलाई 1986 को पंजाब के मुक्तसर में हुए आतंकी हमले के विरोध के बाद दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। जानिए कैसे एक आतंकी वारदात ने राजधानी को हिंसा की आग में झोंक दिया, सरकार ने क्या कदम उठाए और आई.के. गुजराल समेत नेताओं ने शांति की अपील क्यों की।

40 साल पहले आज: जब पंजाब में आतंकी हमले के बाद जल उठी थी दिल्ली; दंगे भड़कने की पूरी कहानी
जब पंजाब हमले के बाद जल उठी थी दिल्ली, एआई जनित प्रतीकात्मक तस्वीर

1986 Delhi riots: 27 जुलाई 1986... राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अचानक तनाव फैल गया। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर और आसपास के इलाकों में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर आई। देखते ही देखते घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। पथराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पांच लोगों की मौत हो गई, 45 लोग घायल हुए और प्रशासन को तिलक नगर थाना क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। सेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया और जनकपुरी व तिलक नगर में फ्लैग मार्च कराया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली में अचानक इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया था? इसकी वजह राजधानी में नहीं, बल्कि करीब 250 किलोमीटर दूर पंजाब में हुई एक भयावह आतंकी वारदात थी।

आखिर पंजाब में क्या हुआ था?

तारीख थी 25 जुलाई 1986। जगह थी पंजाब का मुक्तसर इलाका। आतंकी पहले से ही घात लगाए बैठे थे, उन्होंने एक बस को रोक लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों को नीचे उतारा और एक एक कर उनमें से 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि उस दौरान पंजाब आतंकवाद की गंभीर चुनौती से जूझ रहा था। लेकिन इस तरह के नरसंहार से सबकी रूह कांप गई।

इस घटना के बाद पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारी गुस्सा फैल गया। पांच राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया। इसे व्यापारिक संगठनों और अन्य संस्थाओं का भारी समर्थन मिला। शहरों और कस्बों में बाजार बंद रहे और लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताया।

पंजाब मुक्तसर कांड की एआई जनित प्रतीकात्मक तस्वीर

फिर पंजाब की आग दिल्ली तक कैसे पहुंची?

दरअसल, घटना तो मुक्तसर में हुई थी। लेकिन इसके विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। देखते ही देखते कुछ जगहों पर विरोध हिंसक हो गया। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर और आसपास के इलाकों में भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई मकानों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पूर्वी, दक्षिणी और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों से भी पथराव की घटनाएं सामने आईं।

स्थिति लगातार बिगड़ती देख प्रशासन ने तिलक नगर थाना क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया। सेना को स्टैंडबाय पर रखा गया और पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा कायम करने की कोशिश की गई।

केंद्र ने पंजाब के सीएम को भेजे सख्त निर्देश

तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला से बात कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। बरनाला ने बताया कि हमले में शामिल चार आतंकियों में से एक की पहचान हो चुकी है और सुरक्षा बल बाकी हमलावरों की तलाश में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।

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आई.के. गुजराल समेत नेताओं ने क्या अपील की?

मुक्तसर नरसंहार और उसके बाद पैदा हुए तनाव के बीच कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वरिष्ठ नेता आई.के. गुजराल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया कि 9 अगस्त 1986 को दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

बैठक में नेताओं ने कहा कि किसी भी तरह की भड़काऊ प्रतिक्रिया केवल उन ताकतों को फायदा पहुंचाएगी जो देश में सांप्रदायिक विभाजन और अस्थिरता फैलाना चाहती हैं। लोगों से सभी समुदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई।

मुक्तसर नरसंहार और दिल्ली हिंसा का इन्फोग्राफिक चार्ट

आतंकवादियों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था…

1986 की यह घटना दिखाती है कि एक राज्य में हुई आतंकी वारदात का असर कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य तक पहुंच सकता है। मुक्तसर में आतंकियों की गोलीबारी से शुरू हुआ घटनाक्रम दिल्ली में हिंसा और कर्फ्यू तक जा पहुंचा। इसके बाद सरकार की कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की शांति की अपील भी उतनी ही अहम साबित हुई।

आज, 40 साल बाद भी यह घटना याद दिलाती है कि आतंकवाद का मकसद केवल जान लेना नहीं होता, बल्कि समाज में डर, गुस्सा और विभाजन पैदा करना भी होता है। ऐसे समय में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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