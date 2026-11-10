₹500 में 40 मिनट का क्रूज सफर! दिल्ली में आज से 'नमो यमुना रिवर सफारी' शुरू, जानिए कहां से मिलेगी बोट

दिल्ली में आज से नमो यमुना रिवर सफारी क्रूज सेवा’ की शुरुआत हो गई है। 6 किलोमीटर के सफर के लिए 500 रुपये का टिकट लगेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज इसका उदघाटन किया।

दिल्लीवालों को छठ महापर्व से पहले आज एक नया पिकनिक स्पॉट मिल गया है। यमुना पर चलने वाली नमो यमुना रिवर सफारी क्रूज सेवा (Namo Yamuna River Safari Cruise Service) आज शुरू हो रही है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मंगलवार को दिल्ली में पहली सैर-सपाटे से संबंधित यमुना क्रूज सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय सांसद मनोज तिवारी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। आज शाम को इस सेवा को आम नागरियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

एक बार में 40 लोग कर सकेंगे सफर सोनिया विहार से जगतपुर के बीच 6 KM आने-जाने के इस सफर में क्रूज पर एक बार में करीब 40 लोग सफर कर सकेंगे। इस सफर का किराया अभी 500 रुपये प्रति सवारी रखा गया है। हालांकि, भविष्य में इसकी समीक्षा कर किराये को कम किया जा सकता है। क्रूज सेवा से दिल्लीवालों और पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यमुना नदी के साथ लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा।

सरकार ने यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 घोषित किया भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 घोषित किया गया है। बयान में कहा गया, ''दिल्ली में यमुना नदी के सोनिया विहार-जगतपुर खंड में क्रूज सेवा की शुरुआत इस राष्ट्रीय जलमार्ग की नौकायन और नदी पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।''

क्रूज सेवा शुरू होने से पहले पिछले महीने क्रूज पोत का सफल परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी पर विकसित की जा रही क्रूज सेवा का ट्रायल लिया था। इसके बाद से एक सप्ताह का ट्रायल यमुना में शुरू किया गया था। ट्रायल के दौरान यमुना में क्रूज का परिचालन सामान्य रहा, जिसके चलते अब आम लोगों के लिए इस सेवा को शुरू किया जा रहा है।