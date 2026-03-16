Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक 40KM लंबी 60 मीटर सड़क के लिए जमीन की बाधा दूर

Mar 16, 2026 06:25 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share

ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर 60 मीटर चौड़ी सड़क गुजर रही है। यह सड़क करीब 40 किलोमीटर लंबी है, जो सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाती है। करीब 36 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन चार किलोमीटर का पेच तीन टुकड़ों में अधूरा पड़ा है। 

ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक 40KM लंबी 60 मीटर सड़क के लिए जमीन की बाधा दूर

जेवर एयरपोर्ट तक जाने वाली अधूरी पड़ी 60 मीटर सड़क के काम में तेजी आने की उम्मीद है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने दयानतपुर में फंसी जमीन की किसानों की सहमति के बाद खरीद शुरू कर दी है। इससे दयानतपुर में फंसे पेच का रास्ता भी साफ हो गया है। सड़क के बनने से शहर के लोगों को फायदा होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर 60 मीटर चौड़ी सड़क गुजर रही है। यह सड़क करीब 40 किलोमीटर लंबी है, जो सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाती है।

ये भी पढ़ें:जेवर एयरपोर्ट पर EV चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार, एक बार में 98 गाड़ी होंगी चार्ज

करीब 36 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन चार किलोमीटर का पेच तीन टुकड़ों में अधूरा पड़ा है। पहला पेच सलारपुर अंडरपास से पहले दनकौर के पास अधूरा है। दावा है कि किसान से जमीन के लिए सहमति प्राप्त कर इसका टेंडर निकाला जा चुका है। आगे चलकर यमुना सिटी के सेक्टर 20 व 21 व रुस्तमपुर के पास रुके हुए पैच का निर्माण कार्य जारी है। यहां पर पैच का ब्लैकटॉप किया जा चुका है। इस रोड निर्माण कार्य से 60 मीटर रोड ग्रेटर नोएडा के बाद सेक्टर 21 तक पूर्ण हो जायेगी। सेक्टर 21 के बाद एयरपोर्ट लिंक रोड तक के लिए दयानतपुर के पास तीन किलोमीटर के पैच फंसा है। इसके लिए दयानतपुर की 76.3 हेक्टेयर भूमि पूर्व में अधिग्रहीत हो चुकी है। अब अन्य हिस्से में भी जमीन खरीद शुरू हो गई है। पहले सड़क को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था, हालांकि अब इसके निर्माण में देरी होगी।

यह सड़क यमुना सिटी के सेक्टरों को जोड़ रही

60 मीटर चौड़ी यह सड़क ग्रेटर नोएडा से यमुना सिटी को सीधे जोड़ती हुई एयरपोर्ट तक जाती है। इसी सड़क के किनारे यमुना सिटी के सेक्टर बसे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी इसी सड़क के किनारे पर स्थित है। ऐसे में इस सड़क की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:जेवर एयरपोर्ट से उड़ान को कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग, विमानन मंत्री ने बताया

एक्सप्रेसवे पर दबाव कम होगा

60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। अभी सड़क अधूरी होने के चलते आसपास के लोगों को एक्सप्रेसवे पर चढ़ कर ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। वहीं, एक्सप्रेसवे पर बीच में कट न होने के कारण लोगों को लंबी दूरी तक तय करनी पड़ रही है। जिससे उनका समय व धन दोनों की बर्बादी होती है। इसका असर एक्सप्रेसवे पर भी दिखाई देता है।

शैलेंद्र भाटिया, एसीईओ यीडा, ''60 मीटर चौड़ी सड़क को पूरा करने के लिए जमीनी विवाद सुलझा लिए गए हैं, अधूरी सड़क का तेजी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। दयानतपुर में भी जमीन खरीद कर सड़क पूरी करने का काम जारी है।''

ये भी पढ़ें:यमुना-गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक रोड के लिए 16 गांव की जमीन लेगा यीडा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Yamuna Expressway YEIDA Jewar Airport
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।