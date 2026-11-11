दिल्ली में खुले मैनहोल में गिरा 4 साल का बच्चा, कई एजेंसियां बचाव अभियान में जुटीं
दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चार साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। कई एजेंसियां मिलकर बचाव अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ खेल रहा था, तभी वह खुले मैनहोल के जरिए सीवर में गिर गया। अभी तक बच्चा नहीं मिला है।
बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दास गार्डन कॉलोनी के पास एक चार साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। इस घटना के बाद कई एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस (DFS), दिल्ली पुलिस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की टीमें मौके पर तैनात हैं। वे बच्चे को खोजने और बाहर निकालने के लिए सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था और अचानक फिसलकर एक खुले मैनहोल में गिर गया।
फायर विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमें रात 9:45 बजे कॉल मिली। दिल्ली फायर सर्विस की टीम को यहां तैनात किया गया है। 4 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ खेल रहा था, तभी वह खुले मैनहोल के जरिए सीवर में गिर गया। बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला है।
बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने बताया कि उनका बेटा पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास गया था। एएनआई से बात करते हुए आलम ने कहा कि उनके बेटे का नाम इमरान है। वह पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास गया था। सीवर खुला हुआ था और वह उसमें गिर गया। बचाव अभियान चल रहा है।
एसडीएम रजत मल्होत्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एसडीएम ने एएनआई को बताया कि एनडीआरएफ की टीम और पूरा प्रशासन बच्चे को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद से ही बचाव अभियान जारी है और प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम शेयर करेंगे। विशेष बचाव दल इस समय सीवर लाइन के भीतर मौजूद हैं। बच्चे का पता लगाने के लिए सक्शन पंप तथा स्कैनिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बचाव अभियान जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।