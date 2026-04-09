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पुलिस हिरासत में युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप, 2 दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Apr 09, 2026 10:50 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियो में घायल हुए युवक के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर कस्बा पतला के लोगों ने निवाड़ी थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। डीसीपी ग्रामीण ने दो दरोगा सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

पुलिस हिरासत में युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप, 2 दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियो में घायल हुए युवक के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर कस्बा पतला के लोगों ने निवाड़ी थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है। एसीपी मोदीनगर ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। रालोद नेताओं ने भी पुलिस कमिशनर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डीसीपी ग्रामीण ने दो दरोगा सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

कस्बा पतला निवासी सुभाष चौधरी का 32 वर्षीय पुत्र अमित कुमार नगर पंचायत में आउटसोर्सिग कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि गत सात अप्रैल की रात को अमित कुमार अपने तीन साथियों के साथ शराब पी रहा था। इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस व युवकों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस अमित को हिरासत में लेकर निवाड़ी थाने ले आई। इसके बाद अमित कुमार का मेडिकल कराने के लिए उसे पुलिस गाड़ी में मुरादनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

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पुलिस का कहना है कि गाड़ी से उतरते ही अमित कुमार दिल्ली मेरठ मार्ग की और भाग निकला और ट्रक से जा टकराया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया,लेकिन हालत गंभीर होने पर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन बीत जाने के बाद भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई और वेटिंलेटर पर रखा गया है।

निवाड़ी थाने का घेराव कर किया हंगामा

कस्बा पतला के सैकड़ों लोग एकत्र होकर गुरुवार शाम चार बजे निवाड़ी थाने पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच रालोद के जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी,अमरजीत सिंह बिड्डी,योगेंद्र पतला,नगर पंचायत पतला की अध्यक्षा रीता चौधरी,निवाड़ी नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल त्यागी भी पहुंच गए और उन्होने लापरवाही बरतने वालें पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि पुलिस पिटाई से ही अमित की यह हालत हुई है। दो घंटे से अधिक समय तक थाने में हंगामा चलता रहा।

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पुलिस पर बेरहमी से पिटने का आरोप लगाया

पिता सुभाष का कहना है कि अमित अपने तीन दोस्तों के साथ गया था। यदि वह शराब पी रहा था तो उसकों को थाने में हवालात में बंद कर दिया जाता ओर चालान कर देते। उसे सरकारी अस्पताल में ले जाने की जरुरत क्या पड़ी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसे इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पुलिस इसे सड़क हादसा दिखाकर मामला रफा दफा करना चाहती है।

डीसीपी ग्रामीण ने मामले का संज्ञान लेते हुए निवाड़ी थाने में तैनात दरोगा लोकेंद्र सिंह,शाहिद खान,हेड कांस्टेबल सचिन मोहन व कांस्टेबल नरेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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