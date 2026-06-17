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NCR के 4 नए ग्रीनफील्ड शहर संभालेंगे बढ़ती आबादी, 6 पड़ोसी राज्यों में बनेंगे 9 काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई। इसमें एनसीआर में चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाने के प्लान पर मुहर लगाई गई, जो बढ़ती आबादी के हिसाब से बसाए जाएंगे।

NCR के 4 नए ग्रीनफील्ड शहर संभालेंगे बढ़ती आबादी, 6 पड़ोसी राज्यों में बनेंगे 9 काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

बढ़ती आबादी के बीच दिल्ली एनसीआर को बेहतर सुविधा के लिए मास्टर प्लान 2041 में कई प्रावधान किए गए हैं। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में तय किया गया है कि एनसीआर में चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ छह राज्यों में काउंटर मैगनेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो चार नए शहर विकसित होंगे वे नमो सिटी होंगे। जिन्हें परिवहन नेटवर्क से अन्य शहरों से जोड़ा जाता है और जहां आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाता है। इन शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एनसीआर की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है और अगले 15 वर्षों में इसके बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2031 तक क्षेत्र की लगभग 57 प्रतिशत आबादी शहरी हो जाएगी, जबकि 2041 तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 67 प्रतिशत होने की संभावना है।

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आबादी का बोझ संभालने के लिए नए ग्रीन फील्ड शहरों के साथ छह पड़ोसी राज्यों में फैले नौ काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) की भी पहचान की गई है। इनमें हिसार, अंबाला, कोटा, जयपुर, पटियाला-राजपुरा, कानपुर-लखनऊ, बरेली, ग्वालियर और देहरादून शामिल हैं। इन्हें उस उद्देश्य से विकसित किया जाएगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर में पलायन कम किया जा सके।

प्रदूषण को एनसीआर में क्षेत्रवार अलग अलग विभाजित किया जाएगा। इसके लिए तीन जोन बनाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण और अन्य प्रतिबंध केवल दिल्ली उससे सटे केंद्रीय एनसीआर क्षेत्रों में लागू होंगे, जबकि राजधानी से अपेक्षाकृत दूर स्थित जिलों को इन प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। इससे दूर दराज के इलाकों में विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा।

नहीं घटेगा हरियाणा का क्षेत्र

हरियाणा कई शहरों को एनसीआरपीबी से बाहर करने की मांग कर रहा था। करनाल, जींद, पानीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़ जिलों को एनसीआर से बाहर करने कीमांग कर रहा था। बैठक में फैसला लिया गया कि एनसीआर की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।

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मास्टर प्लान 2041 की 5 प्रमुख बातें

1. चार नए ग्रीनफील्ड शहर, जिन्हें 'नमो नोड्स' कहा जाएगा।

2. 5,000 करोड़ रुपये की शुरुआती सहायता दी जाएगी।

3. हरियाणा के पांच जिलों को एनसीआर से बाहर करने का प्रस्ताव खारिज।

4. प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनसीआर को तीन जोन में बांटने का प्रस्ताव।

5. नौ काउंटर मैग्नेट क्षेत्र विकसित दिल्ली पर दबाव कम करने की रणनीति।

प्रदूषण पर मिलकर करना होगा काम

बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह एक गंभीर और साझा चुनौती है, जिससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चारों राज्यों को मिलकर दीर्घकालिक और ठोस प्रयास करने होंगे। सभी राज्य मिलकर समान नीति और आधुनिक तकनीक पर काम करें तो समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। व्यापक स्तर पर पौधारोपण और हरियाली संवर्धन अभियान लगातार चलाए जाने चाहिए। इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं, विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को साथ लेकर कार्य करना आवश्यक है, ताकि एनसीआर को अधिक स्वच्छ, हरित बनाया जा सके।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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