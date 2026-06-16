काम की बात: NCR में 5000 करोड़ में बसेंगे 4 नए ‘Namo City’- जानें कहां और कब तक बनकर होंगे तैयार?
NCR Plan 2041 and Namo Cities: दिल्ली-NCR में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 नई Namo City विकसित की जाएंगी। ये जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दी है। साथ ही NCR को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 जोन में बांटने की तैयारी है।
NCR Plan 2041 and Namo Cities: दिल्ली NCR में 4 नई Namo City बनने जा रही हैं। इस परियोजना को अगले 5 सालों में पूरा किया जाना है। इसकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपये आनी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि NCR को 3 जोन में बांट दिया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक के बाद दी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये शहर कहां बसाए जाएंगे? लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर ये नए शहर कहां बसेंगे।
कहां बसाई जाएंगी 4 नई Namo City?
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया, इन शहरों का नाम ‘Namo City’ रखा जाएगा। ये नाम ‘नमो भारत’ ट्रेनों की तर्ज पर होंगे। अब अगर इनके लोकेशन की बात करें तो, अभी इन शहरों की सटीक लोकेशन तय नहीं हुई है। लेकिन इन लोकेशन को कैसे चुना जाएगा, यह बात काफी हद तक तय हो चुकी है।
Namo City की लोकेशन कैसे चुनी जाएगी?
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि नए शहरों के सिलेक्शन के लिए एक खास तरीका अपनाया जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें तीन-तीन संभावित लोकेशन के प्रस्ताव देंगी। इन प्रस्तावों में से एक-एक जगह को चुन लिया जाएगा। दिल्ली के मामले में नया शहर नहीं बल्कि एक सब-सिटी विकसित की जाएगी।
RRTS कॉरिडोर के आसपास बसाई जाएंगी Namo City
सरकार की योजना इन शहरों को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और अन्य प्रमुख परिवहन नेटवर्क के आसपास डेवलप करने की है। इसके पीछे की मनसा साफ है- लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले। ये भी कहा जा रहा है कि इससे दिल्ली पर बढ़ता जनसंख्या एवं यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
NCR Plan-2041 पर भी हुई चर्चा
बैठक में NCR Regional Plan-2041 पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री के अनुसार अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम क्षेत्रीय योजना को औपचारिक रूप से जारी होने में अभी लगभग दो महीने का समय लग सकता है।
NCR को 3 जोन में बांटा जाएगा?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से पूरे NCR को तीन अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा। इनमें ‘कोर NCR’ भी शामिल होगा। माना जा रहा है कि इससे क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि चारों राज्यों से आने वाले प्रस्तावों में किन इलाकों का चयन होगा। लोकेशन तय होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि NCR के किस हिस्से की तस्वीर आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बदलने वाली है।
NCRPB की बैठक में खट्टर ने दी ये जानकारी
ये जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक के बाद दी। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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