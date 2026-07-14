ग्रेटर नोएडा में बनेगा 4 KM लंबा नया एलिवेटेड रोड, DSC रोड पर दादरी तक नॉन स्टॉप सफर;

ग्रेटर नोएडा में जल्द ही एक और नया एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सर्वे और डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बनने से डीएससी रोड पर तिलपता गांव के पास हर दिन लगने वाले जाम से लोगों को मिल सकती है।

ग्रेटर नोएडा के तिलपता में डीएससी (दादरी-छलेरा-सूरजपुर) रोड पर हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। तिलपता में चार किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके लिए सीईओ की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेतु निगम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

उत्तर प्रदेश सेतु निगम को 35 लाख दिए वरिष्ठ प्रबंधक परियोजना विभाग प्रभात शंकर ने बताया कि सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेतु निगम को 35 लाख दिए गए हैं। एलिवेटेड रोड कितने लेन का होगा, यह सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा।

ये होगा एलिवेटेड रोड का रूट ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, यह प्रस्तावित एलिवेटेड रोड तिलपता गोलचक्कर के पास स्थित पुलिस चौकी के पास से शुरू होकर कंटेनर डिपो के पास उतरेगा। इससे दादरी रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और रूपबास बाइपास से जुड़ाव आसान हो जाएगा। दादरी जीटी रोड और आसपास के इलाके लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।

कंटेनर डिपो के लिए जाने वाले भारी वाहन एलिवेटेड रोड के ऊपर से होकर जाएंगे। वहीं, मौजूदा सड़क पहले की तरह स्थानीय लोगों के लिए खुली रहेगी। इससे तिलपता में लगने वाले जाम की समस्या दूर हो जाएगी। डीपीआर तैयार होने के बाद प्राधिकरण इस परियोजना पर काम तेज करेगा।

एलिवेटेड रोड बनाना इसलिए जरूरी शहर में दिन-प्रतिदिन ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए सभी प्रमुख सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। तिलपता में डीएससी रोड की योजना बनाई गई थी, लेकिन यहां पर ग्रामीणों के विरोध के चलते काम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मौजूदा सड़क के किनारे बहुत कम जगह खाली पड़ी है। नोएडा एयरपोर्ट से हवाई जहाजों की उड़ान में उड़ान शुरू हो गई है। ऐसे में 130 मीटर चौड़ी सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''तिलपता गोलचक्कर और कंटेनर डिपो के पास ट्रैफिक का बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए एलिवेटेड रोड का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है। इससे भारी वाहनों का दबाव मुख्य सड़क से हट जाएगा।''